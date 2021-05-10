Терюшков: «Если бы не удаление, то „Химки“ обыграли бы „Спартак“»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков поделился мыслями после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Химки» (2:1).

Если бы удаления не было, «Химки» выиграли бы. Эпизод с удалением? Молодость. Наверное, удаление было, Глушенков не справился с эмоциями. Если бы составы были равные, «Спартак» точно не выиграл бы. Удаление было по делу, но игру сломало. Если бы Конате забил, то счёт 2:1 мы бы удержали.