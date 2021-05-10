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Терюшков: «Если бы не удаление, то „Химки“ обыграли бы „Спартак“»

10 мая 2021, 21:42
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Министр спорта Московской области Роман Терюшков поделился мыслями после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Химки» (2:1).

Если бы удаления не было, «Химки» выиграли бы. Эпизод с удалением? Молодость. Наверное, удаление было, Глушенков не справился с эмоциями. Если бы составы были равные, «Спартак» точно не выиграл бы. Удаление было по делу, но игру сломало. Если бы Конате забил, то счёт 2:1 мы бы удержали.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
10 мая в 22:43
Никто этого не знает,но "коридор почёта",выстроенный спартаковцам обороной химчан для победного гола,мне понравился!
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
10 мая в 22:20
Если бы, да если бы, то была бы дедушкой.
Konst56
Konst56
10 мая в 22:16
Может быть, если судьи нормально судили, Химки бы и в РПЛ и не вышли вовсе...
морозз
морозз
10 мая в 22:13
Кони в трауре!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
10 мая в 22:11
Не бойся, Ахмат не проблема для Спартака!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
10 мая в 22:10
Просто , забив гол, парень вдруг понял , что это взятие ворот может поставить крест на его возвращении в Спартак. Ведь Спартак мог остаться без ЛЧ. Поняв свою "ошибку" парень решил помочь своей команде ....и помог, очень помог.
Сарказм - это конечно, но очень неожиданно как то все получилось.
Теперь на пути Спартака Ахмат. Думаю бело - красные свое возьмут, матч последний, важнейший , мотивация будет запредельная.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 мая в 22:08
Согласен,удаление всё сломало!
Сп62
Сп62
10 мая в 22:02
Много если особенно у руководства спорта. Вот, если бы они меньше говорили, а больше работали, мы бы сейчас не грызлись за третье место в РПЛ, а доигрывали чемпионат, как Португалия.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
10 мая в 22:01
Ну сам посмотри повтор...там удар по ногам сзади был Себаи...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
10 мая в 22:00
Генич вам озвучит всё что было и чего не было! Лишь бы СпаМ выиграл.
морозз
морозз
10 мая в 21:57
Если бы да кабы, то в лесу росли грибы! После битвы мечом не машут! Иди воруй дальше!
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
10 мая в 21:55
Там еще до гола Химок судья пожалел игрока Химок и не дал вторую желтую...все это видели и комментаторы озвучили...
cska1948
cska1948
10 мая в 21:52
Терюшков: «Если бы не удаление, то „Химки“ обыграли бы „Спартак“»
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Глушенков тоже это понял и решил самоликвидироваться! Ведь ему еще в СпаМ надо возвращаться...
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
10 мая в 21:47
кто такой? иди воруй дальше
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