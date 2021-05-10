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Матвеев: «„Урал“ не реализовал все моменты в первом тайме с „Ростовом“»

10 мая 2021, 20:25
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился мыслями после победы в матче 29-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0).

В первом тайме мы достаточно хорошо играли: контролировали мяч, пространство, ситуацию на поле, создавали моменты. К сожалению, не все забили. Первой половиной матча я остался доволен.

Во втором тайме хотелось больше порадовать своих болельщиков, немного упростили игру. В этом плане «Ростов» перехватил инициативу, и концовка была за гостями.

Подберезкин фрагментами смотрелся здорово. Придерживал мяч между линиями, разгонял атаки. К сожалению, функциональное состояние не позволяет ему играть все 90 минут.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
10 мая в 21:22
3 очка взяли и то хорошо
drug01
drug01
10 мая в 21:03
Жаль очень жаль
shlomo
shlomo
10 мая в 20:41
Да уж ...а Ростов похоже сдулся...жаль
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