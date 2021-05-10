Матвеев: «„Урал“ не реализовал все моменты в первом тайме с „Ростовом“»

Главный тренер «Урала» поделился мыслями после победы в матче 29-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0).

В первом тайме мы достаточно хорошо играли: контролировали мяч, пространство, ситуацию на поле, создавали моменты. К сожалению, не все забили. Первой половиной матча я остался доволен.

Во втором тайме хотелось больше порадовать своих болельщиков, немного упростили игру. В этом плане «Ростов» перехватил инициативу, и концовка была за гостями.

Подберезкин фрагментами смотрелся здорово. Придерживал мяч между линиями, разгонял атаки. К сожалению, функциональное состояние не позволяет ему играть все 90 минут.