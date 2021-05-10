Федун: «„Спартак“ впервые провожает тренера так, как положено»

Владелец «Спартака» Леонид Федун выступил с речью на церемонии прощания главного тренера с болельщиками клуба. Сегодня «Спартак» провел последний домашний матч под руководством немецкого специалиста — в 29-м туре РПЛ красно-белые обыграли «Химки» (2:1).

Сегодня большой день. Мы впервые провожаем тренера так, как это положено. За долгие годы. Вашими аплодисментами. Наша команда прошла через многое: победы, поражения. Но в итоге она всё сделала. Это большая заслуга Тедеско. Это его решение покинуть команду, к сожалению. Но он останется в наших сердцах. Мы не говорим ему «прощай», мы говорим «до свидания»!