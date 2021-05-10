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Федун: «„Спартак“ впервые провожает тренера так, как положено»

10 мая 2021, 21:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Владелец «Спартака» Леонид Федун выступил с речью на церемонии прощания главного тренера Доменико Тедеско с болельщиками клуба. Сегодня «Спартак» провел последний домашний матч под руководством немецкого специалиста — в 29-м туре РПЛ красно-белые обыграли «Химки» (2:1).

Сегодня большой день. Мы впервые провожаем тренера так, как это положено. За долгие годы. Вашими аплодисментами. Наша команда прошла через многое: победы, поражения. Но в итоге она всё сделала. Это большая заслуга Тедеско. Это его решение покинуть команду, к сожалению. Но он останется в наших сердцах. Мы не говорим ему «прощай», мы говорим «до свидания»!

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Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ cska1948 (раскрыть)
11 мая в 21:53
Я знаю это все. Знаю. кто их спонсирует. Без болельщиков и ветеранов это непонятно что. Поэтому писал, что надо финансировать клуб болельщикам и средним компаниям инвесторам. но я ухожу дальше. Главное, что если все так, как вы написали, значит можно переименовать клубы в ФК Пивная, Карамелька и т. д. Но как к этому отнесутся болельщики? Вот и пишу, что главное это основа футбольного клуба. А спонсоры, частники не всесильные, а временные.
cska1948
cska1948 ответ Василий Корнечук (раскрыть)
11 мая в 21:37
Так чтобы не растерять болельщиков, как и подписчиков газет, были сохранены советские названия клубов и газет! Но если раньше эти клубы и газеты принадлежали спортивным обществам профсоюзов или ведомств(МВД, МО) и министерству печати, то сейчас они ВСЕ принадлежат богатым ЧАСТНИКАМ, типа Федуна, Галицкого, либо богатым корпорациям типа Газпрома.
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ cska1948 (раскрыть)
11 мая в 21:12
Я не отношусь к Спартаку, ЦСКА как к брендам. Для меня это в первую очередь клубы. Если убрать основу, это фанаты и ветераны, разных социальных групп, доходов, статуса. Разных профессий. Если их убрать от брендов ничего не останется. А вся масса болельщиков, аморфных, которые ходят на стадион под популярную рекламу, большие деньги и пиар, исчезнут. А болельщики настоящие не исчезнут.
cska1948
cska1948 ответ Василий Корнечук (раскрыть)
11 мая в 18:38
С распадом Союза исчезли ВСЕ спортивные общества! Странно, что вы этого не знаете! Остались "БРЕНДЫ": Спартак, Динамо, ЦСКА, Зенит ну и т.д. К примеру у хоккейного, футбольного, баскетбольного ЦСКА совершенно разные хозяева. У них общего только известные в спортивном мире четыре буквы. А если вы внимательно присмотритесь к эмблемам, то обнаружите, что эмблемы у них РАЗНЫЕ! Так же дело обстоит с Динамо, Спартаком. Точно так же нет советского спорта, но есть газета "Советский Спорт"! Нет ни ленинского, ни московского комсомола, однако есть театр "Ленком" и есть газета "Московский Комсомолец".
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ cska1948 (раскрыть)
11 мая в 17:29
Если так, значит нет никакого общества "Спартак", "ЦСКА", "Динамо" и т. д. Но если клуб можно рассматривать как вещь, куда деваться болельщикам и ветеранам. Они не вещь, их не продать. Значит это не Спартак настоящий, а Федун. А настоящий Спартак это и есть фанаты и ветераны клуба. И влятри они относятся к Федуну как к своему хозяину.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
11 мая в 11:38
Ты кито такой? Давай до свиданья))
makkie
makkie
11 мая в 10:26
Похоже, Зарема влияет на экспрессивность Федуна. В обычном состоянии он бы уволил Тедди после 0-1 от Сочи и 1-3 от Зенита в конце года. И не было бы супер-весны.
cska1948
cska1948 ответ Василий Корнечук (раскрыть)
11 мая в 08:41
Федун не спонсор, он хозяин! А это значит, что Спартак сегодня это и есть Федун.
Аксинья
Аксинья
11 мая в 06:37
Болелы Спартака: "Федун впервые провожает тренера, так как положено."
Василий Корнечук
Василий Корнечук
10 мая в 23:42
Вообще я не против лично Федуна или его взглядов на футбол. Я против, чтоб клуб под названием Спартак превращали в гламурный круг. Вот и все
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ neukomm (раскрыть)
10 мая в 23:40
Федун любит импровизацию.
neukomm
neukomm ответ Сп62 (раскрыть)
10 мая в 23:14
Ты медийное лицо. Ну подготовь ты речь. Не знаешь, что говорить, попроси, тебе помощники напишут. Слушал его и натуральный испанский стыд. Директор сельской школы грамотнее выступит.
ЧиП
ЧиП
10 мая в 23:04
Нет, именно прощай. Удачи. 🥈
Ironigor
Ironigor
10 мая в 22:56
ПРОЩАЙ ТЕДЕСКО И НИЧЕГО НЕ ОБЕЩАЙ !!!
СЧАСТЛИВОГО ПУТИ И УДАЧИ ТЕБЕ !!! А ЭТА ПЕСНЯ ОТ БОЛЕЛЬЩИКА ЦСКА !!!
Союзник противников
Союзник противников ответ Трезвый повар (раскрыть)
10 мая в 22:40
...и с внутренними скандалами,после чего команда посыпалась.
Брулин
Брулин
10 мая в 22:24
Тедеско первый тренер доработавший у Федуна до конца контракта.
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Сп62 (раскрыть)
10 мая в 22:23
Сколько лет Федун спонсор? Много? Много хороших результатов в еврокубках или чемпионате? Я не намекаю, не утверждаю Вы - болельщик. Вам- виднее.
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ cska1948 (раскрыть)
10 мая в 22:22
тогда, надо сказать, Федун впервые провожает тренера как положено. Зачем приравнивать Спонсора к клубу. Или Федун полностью себя отождествляет со Спартаком?
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Ravshan878 (раскрыть)
10 мая в 22:20
Вы намекаете на распад Спартака? Я огорчу, или обрадую. РАСПАДА Спартака не будет. Максимум- распад Лукойла.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
10 мая в 22:19
Молодец Леонид Арнольдович, МА ЛА ДЕЦ
Ravshan878
Ravshan878
10 мая в 22:09
Прощания Тедеско прошло как провожали символа олимпийского медвежонка🧸 1980 года.До сих пор стоит перед глазами.Удачи ТЕДЕСКО.👏👏.)
drug01
drug01
10 мая в 22:05
Игры то нет а тренер пляшет
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
10 мая в 21:57
А ведь действительно, Тедеско первый тренер, который от Федуна уходит по собственной воле! Теперь понятно, почему Спартак "впервые провожает тренера как положено".
бундер
бундер ответ cska1948 (раскрыть)
10 мая в 21:57
Результаты?
Хотя с Массимо могли и почеловечнее проститься)
Сп62
Сп62
10 мая в 21:55
Федун молодец. Одновременно признал свои ошибки, тут же их исправил и этим заслуживает похвалу. Лучше позже, чем никогда.
Сп62
Сп62 ответ neukomm (раскрыть)
10 мая в 21:52
Хорошо, что тебя не показывают по ТВ.
Evilhuman
Evilhuman
10 мая в 21:52
И это говорит хозяин команды, а ведь это показатель работы всей системы и клуба, начиная с него, что никого по человечески не проводили, пописал против ветра федун
Leha-ha50
Leha-ha50
10 мая в 21:51
Обычно тренеров в Спартаке выгоняли, а тут проводы - это что то новое, необъяснимое, невероятное. Доменико уходит сам, не стал ждать участи предшественников , решил опередить события.
Доменико оставил свой неподражаемый след в РПЛ. Такого "кузнечика" у нас еще не было.
Удачи ему в дальнейшей карьере .
Всем здоровья.
cska1948
cska1948
10 мая в 21:49
Федун: «„Спартак“ впервые провожает тренера так, как положено»
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Интересно, а кто не давал Спартаку так поступать раньше?
димон 37
димон 37 ответ Шуnя771 (раскрыть)
10 мая в 21:49
Пипеткоеича купят какого ни то
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