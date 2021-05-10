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«Салернитана» вышла в Серию А впервые за 23 года

10 мая 2021, 17:55
ПескараЛоготип футбольный клуб Пескара0 : 3Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитанаМатч завершен

В матче 38-го, заключительного тура итальянской Серии B «Салернитана» c разгромом обыграла «Пескару» (3:0) и завоевала право на выход в Серию А.

«Салернитана» с 69 очками заняла второе место в турнирной таблице Серии B.

Ранее в Серию А также вернулся «Эмполи» (73 очка). В плей-офф за выход в высший дивизион сыграют «Монца», «Лечче», «Венеция», «Читтаделла», «Брешиа» и «Кьево».

В последний раз «Салернитана» выходила в Серию А в сезоне-1997/1998. Наивысшим достижением клуба в Серии A стало 15-е место в сезоне-1998/1999.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
10 мая в 20:38
Молодцы, но вероятнее всего долго не задержатся.
Baggio R.
Baggio R. ответ Василий Корнечук (раскрыть)
10 мая в 20:03
Да, только он татарин)
rubinovyi2
rubinovyi2
10 мая в 19:07
Лифты не только у нас есть...
Василий Корнечук
Василий Корнечук
10 мая в 18:52
за этот клуб играл московский вратарь. Кажется, если не ошибаюсь.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
10 мая в 18:42
Думал Монца выйдет со 2-го
Artemon9
Artemon9
10 мая в 18:18
Я в детстве с отцом играл в спортпрогноз. Как раз был конец 90-х. Вот как раз тогда был её последний сезон в серии а
STVA 1
STVA 1
10 мая в 18:11
С чем её и поздравляю
drug01
drug01
10 мая в 18:07
Отличный результат!!!! Вперед....
КЭТиК
КЭТиК
10 мая в 17:59
Ненадолго они выходят.
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