«Салернитана» вышла в Серию А впервые за 23 года

1620658536

10 мая 2021, 17:55

В матче 38-го, заключительного тура итальянской Серии B «Салернитана» c разгромом обыграла «Пескару» (3:0) и завоевала право на выход в Серию А.

«Салернитана» с 69 очками заняла второе место в турнирной таблице Серии B.

Ранее в Серию А также вернулся «Эмполи» (73 очка). В плей-офф за выход в высший дивизион сыграют «Монца», «Лечче», «Венеция», «Читтаделла», «Брешиа» и «Кьево».

В последний раз «Салернитана» выходила в Серию А в сезоне-1997/1998. Наивысшим достижением клуба в Серии A стало 15-е место в сезоне-1998/1999.