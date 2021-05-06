Четыре игрока «Сочи» пропустят матч против «Ротора»

Главный тренер «Сочи» рассказал о ситуации с травмированными игроками перед матчем 29-го тура РПЛ против «Ротора».

К сожалению, в Краснодаре Жоаозиньо получил рецидив. У него есть какие-то проблемы в спине. В матче с «Ротором» он не примет участия. Ивелин Попов уехал. Ему сделали операцию, почистили мениск. Теперь ему надо подготовиться и полноценно начать новый сезон. Эмануэль Маммана был в Испании, у него рецидив после повреждения крестообразных связок. Сейчас он проходит курс реабилитации. Джанаев уже вышел на футбольное поле. Он увеличивает нагрузки. Но на матч с «Ротором» не выйдет.