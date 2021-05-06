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Четыре игрока «Сочи» пропустят матч против «Ротора»

06 мая 2021, 12:27
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 1Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о ситуации с травмированными игроками перед матчем 29-го тура РПЛ против «Ротора».

К сожалению, в Краснодаре Жоаозиньо получил рецидив. У него есть какие-то проблемы в спине. В матче с «Ротором» он не примет участия. Ивелин Попов уехал. Ему сделали операцию, почистили мениск. Теперь ему надо подготовиться и полноценно начать новый сезон. Эмануэль Маммана был в Испании, у него рецидив после повреждения крестообразных связок. Сейчас он проходит курс реабилитации. Джанаев уже вышел на футбольное поле. Он увеличивает нагрузки. Но на матч с «Ротором» не выйдет.

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bashnat013
bashnat013
06 мая в 15:20
Больше заботит какой состав выставит зенит против уфы
Накир
Накир
06 мая в 13:35
Ротору это в помощь...
ДАША Д
ДАША Д
06 мая в 13:03
Похоже Ротору надо помочь.
112910415
112910415
06 мая в 12:50
это ничего не меняет
stanichnik
stanichnik
06 мая в 12:36
Все перечисленные травмированные игроки фк Сочи уже несколько туров не значатся в заявках на матчи в РПЛ, но тем не менее подопечные Федотова поочерёдно одержали три победы подряд в последних трёх турах над ЦСКА, Уфой и Краснодаром. Так что не стоит особо переживать по этому поводу и перед игрой с Ротором, длина скамейки запасных позволяет южанам выставить полноценный состав против аутсайдера.
Kaguzuti
Kaguzuti
06 мая в 12:28
Ротор нужно поддержать.
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