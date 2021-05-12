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Буффон разочаровался в Пирло, поэтому решил покинуть «Ювентус»

12 мая 2021, 10:57

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон вчера заявил, что по окончании нынешнего сезона покинет туринский клуб.

La Gazzetta dello Sport утверждает, что причиной такого решения стали непростые личные взаимоотношения вратаря с главным тренером команды Андреа Пирло.

Буффон надеялся, что сможет больше сыграть матчей за «Юве» в этом сезоне, однако голкипер провел всего 12 игр за туринцев.

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Все комментарии
abramjan
abramjan
12 мая в 14:24
У деда уже старческая деменция ,какой нахрен футбол
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
12 мая в 13:50
Это и так очень много для него!
marut
marut
12 мая в 11:36
Нашла коса на камень
sv_1969
sv_1969
12 мая в 11:09
Это жизнь... Не думаю правда что дело только в Пирло
Sexual Harassment
Sexual Harassment
12 мая в 11:05
Сомнительно. В прошлом сезоне Джджи сиграл 15 матчей, в этом пока 12, не велика потеря.
Но наблюдая за "чудесами" поляка и защиты по его руководством, не удивительно что дед мог рваться на поле.
Вроде не так давно планировал заканчивать после ЧМ 2022.
drug01
drug01
12 мая в 11:03
Такие пошли дела
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