Буффон разочаровался в Пирло, поэтому решил покинуть «Ювентус»

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12 мая 2021, 10:57

Голкипер «Ювентуса» вчера заявил, что по окончании нынешнего сезона покинет туринский клуб.

La Gazzetta dello Sport утверждает, что причиной такого решения стали непростые личные взаимоотношения вратаря с главным тренером команды .

Буффон надеялся, что сможет больше сыграть матчей за «Юве» в этом сезоне, однако голкипер провел всего 12 игр за туринцев.