Буффон разочаровался в Пирло, поэтому решил покинуть «Ювентус»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон вчера заявил, что по окончании нынешнего сезона покинет туринский клуб.
La Gazzetta dello Sport утверждает, что причиной такого решения стали непростые личные взаимоотношения вратаря с главным тренером команды Андреа Пирло.
Буффон надеялся, что сможет больше сыграть матчей за «Юве» в этом сезоне, однако голкипер провел всего 12 игр за туринцев.
Но наблюдая за "чудесами" поляка и защиты по его руководством, не удивительно что дед мог рваться на поле.
Вроде не так давно планировал заканчивать после ЧМ 2022.
Но наблюдая за "чудесами" поляка и защиты по его руководством, не удивительно что дед мог рваться на поле.
Вроде не так давно планировал заканчивать после ЧМ 2022.