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Моуриньо хочет подписать в «Рому» защитника за 50 млн евро

12 мая 2021, 08:27

Жозе Моуриньо станет новым главным тренером «Ромы» со следующего сезона.

Как сообщается, португальский специалист уже обозначил руководству римского клуба свои трансферные цели. Одной из них является защитник «Брайтона» Бен Уайт. Переход англичанина может обойтись «Роме» примерно в 52 млн евро.

Отмечается, что конкуренцию «Роме» за трансфер Уайта составят «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
galem72
galem72
12 мая в 11:12
Утиный гоал не с тем клубом своих птиц запустил. Когда хоть Ромаши тратили такие бабки, да ещё за дэфа? ))
Самым дорогим и одновременно провальным трансом в Риме был чех Шик за 42млн е, который там просто стух на глазах.
bsww
bsww
12 мая в 09:51
Неужели у Моуриньо с его баблом за разрыв контракта нету денег, чтобы купить себе защитника за 50 млн евро
swed27
swed27
12 мая в 08:53
Будет ли руководство Ромы выполнять прихоти Моуриньо? И будет ли с этого выхлоп
3ton
3ton
12 мая в 08:41
Зачем менять тренера ))) да еще на этого бездаря )
Моуриньо отстал от времени , его футбол давал результаты 10 лет назад .
А развиваться он не хочет или тупо не может , уперто веря в автобусы
Остапчук 67
Остапчук 67
12 мая в 08:38
Ему ещё верят?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
12 мая в 08:30
Он опять хочет потратить деньги
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