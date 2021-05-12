Моуриньо хочет подписать в «Рому» защитника за 50 млн евро

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12 мая 2021, 08:27

станет новым главным тренером «Ромы» со следующего сезона.

Как сообщается, португальский специалист уже обозначил руководству римского клуба свои трансферные цели. Одной из них является защитник «Брайтона» . Переход англичанина может обойтись «Роме» примерно в 52 млн евро.

Отмечается, что конкуренцию «Роме» за трансфер Уайта составят «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».