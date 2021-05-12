Моуриньо хочет подписать в «Рому» защитника за 50 млн евро

Жозе Моуриньо станет новым главным тренером «Ромы» со следующего сезона.
Как сообщается, португальский специалист уже обозначил руководству римского клуба свои трансферные цели. Одной из них является защитник «Брайтона» Бен Уайт. Переход англичанина может обойтись «Роме» примерно в 52 млн евро.
Отмечается, что конкуренцию «Роме» за трансфер Уайта составят «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
Самым дорогим и одновременно провальным трансом в Риме был чех Шик за 42млн е, который там просто стух на глазах.
Самым дорогим и одновременно провальным трансом в Риме был чех Шик за 42млн е, который там просто стух на глазах.
Моуриньо отстал от времени , его футбол давал результаты 10 лет назад .
А развиваться он не хочет или тупо не может , уперто веря в автобусы
Моуриньо отстал от времени , его футбол давал результаты 10 лет назад .
А развиваться он не хочет или тупо не может , уперто веря в автобусы