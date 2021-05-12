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Асенсио уйдёт из «Реала», если Зидан останется в клубе

12 мая 2021, 08:56

Полузащитник Марко Асенсио может покинуть «Реал».

Как сообщается, после окончания нынешнего сезона футболист планирует обратиться к руководству мадридского клуба, чтобы подать запрос о трансфере. Полузащитник недоволен получаемым количеством игрового времени и хочет найти себе новую команду. Заинтересованным в подписании Асенсио клубом является «Ювентус».

Отмечается, только если главный тренер «Реала» Зинедин Зидан покинет команду этим летом, Асенсио будет готов остаться в мадридском клубе.

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Все комментарии
Ми Ша
Ми Ша
12 мая в 11:40
Давно жду продажу Асенсио, будет отлично, если за него еще и заплатят.
Hamman
Hamman
12 мая в 10:29
Асенсио что в старте выйдет, что на замену, играет на минималках. Не знаю почему, но парень не горит желанием выкладываться на поле по полной.
Вроде бы всё при нём и скорость и дриблинг и поставленный удар, но свои функции он выполняет на отъе**сь.
Может быть это Иско на него так негативно влияет?
VeniaminS
VeniaminS
12 мая в 10:00
Все со своими претензиями.
Oliver S
Oliver S
12 мая в 09:58
Печально, что они из перспективного игрока превращается в Иско 2.0, вроде всё умеет, а толку нет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 мая в 09:25
Не дают играть,надо валить!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
12 мая в 09:10
О блин, ещё один условия ставит.
STVA 1
STVA 1
12 мая в 08:59
Думаю Зизу более весом для клуба
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 мая в 08:56
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