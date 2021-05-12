Асенсио уйдёт из «Реала», если Зидан останется в клубе

Полузащитник Марко Асенсио может покинуть «Реал».
Как сообщается, после окончания нынешнего сезона футболист планирует обратиться к руководству мадридского клуба, чтобы подать запрос о трансфере. Полузащитник недоволен получаемым количеством игрового времени и хочет найти себе новую команду. Заинтересованным в подписании Асенсио клубом является «Ювентус».
Отмечается, только если главный тренер «Реала» Зинедин Зидан покинет команду этим летом, Асенсио будет готов остаться в мадридском клубе.
Вроде бы всё при нём и скорость и дриблинг и поставленный удар, но свои функции он выполняет на отъе**сь.
Может быть это Иско на него так негативно влияет?
Вроде бы всё при нём и скорость и дриблинг и поставленный удар, но свои функции он выполняет на отъе**сь.
Может быть это Иско на него так негативно влияет?