Асенсио уйдёт из «Реала», если Зидан останется в клубе

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12 мая 2021, 08:56

Полузащитник может покинуть «Реал».

Как сообщается, после окончания нынешнего сезона футболист планирует обратиться к руководству мадридского клуба, чтобы подать запрос о трансфере. Полузащитник недоволен получаемым количеством игрового времени и хочет найти себе новую команду. Заинтересованным в подписании Асенсио клубом является «Ювентус».

Отмечается, только если главный тренер «Реала» покинет команду этим летом, Асенсио будет готов остаться в мадридском клубе.