Президент «Оренбурга» ждал отказа РФС по апелляции для получения лицензии

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что ожидал отказа в выдаче клубу лицензии РФС для выступления в РПЛ в следующем сезоне.

Я другого решения не ожидал, потому что мне кажется, что был внесен в регламент Премьер-Лиги вот этот пункт, который ущемляет права клубов практически всей России.