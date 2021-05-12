Президент «Оренбурга» ждал отказа РФС по апелляции для получения лицензии

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что ожидал отказа в выдаче клубу лицензии РФС для выступления в РПЛ в следующем сезоне.
Я другого решения не ожидал, потому что мне кажется, что был внесен в регламент Премьер-Лиги вот этот пункт, который ущемляет права клубов практически всей России.
Вот и будут каждый год выбирать, сидя в кабинетах, кто достоин играть, а кто нет.
Спортивная составляющая уходит на второй план. И это неправильно...
Вот и будут каждый год выбирать, сидя в кабинетах, кто достоин играть, а кто нет.
Спортивная составляющая уходит на второй план. И это неправильно...