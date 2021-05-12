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Президент «Оренбурга» ждал отказа РФС по апелляции для получения лицензии

12 мая 2021, 14:35

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что ожидал отказа в выдаче клубу лицензии РФС для выступления в РПЛ в следующем сезоне.

Я другого решения не ожидал, потому что мне кажется, что был внесен в регламент Премьер-Лиги вот этот пункт, который ущемляет права клубов практически всей России.

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Ironigor
Ironigor
12 мая в 15:02
Царьки РФС - это диагноз !!! ГЛАВА, РАЗРУШИТЕЛЬ !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 мая в 14:50
Он прав. Это получится, что неважно, какое место ты займёшь, играя в футбол. Важнее, есть ли у тебя стадион. А если нету, то быстрее Мордовию из втордива пустят, чем победителя ФНЛа. Сколько команд из ФНЛ имеют достаточные по вместимости стадионы?
Вот и будут каждый год выбирать, сидя в кабинетах, кто достоин играть, а кто нет.
Спортивная составляющая уходит на второй план. И это неправильно...
berda2003
berda2003
12 мая в 14:36
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