Филлипс: «Матч с МЮ не был зрелищным, но мы нуждались в результате»

Защитник «Ливерпуля» Натаниэль Филлипс прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (4:2) в перенесённом матче 34-го тура АПЛ.
Это были словно американские горки. Странная игра. Этот матч не был зрелищным, но мы должны были играть так до конца встречи, чтобы обеспечить победу. Это был большой вечер для нас.
Я слишком поздно отреагировал [на удар Бруну Фернандеша]. Сперва я подумал, что мяч идёт в сторону, но он стал закручиваться в ворота. Я рад слышать, что это не автогол.
Эта победа приближает нас к топ-4. Очередные три очка. Ни для кого не секрет, что наша цель — выиграть все оставшиеся матчи.