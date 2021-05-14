Филлипс: «Матч с МЮ не был зрелищным, но мы нуждались в результате»

Защитник «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (4:2) в перенесённом матче 34-го тура АПЛ .

Это были словно американские горки. Странная игра. Этот матч не был зрелищным, но мы должны были играть так до конца встречи, чтобы обеспечить победу. Это был большой вечер для нас.

Я слишком поздно отреагировал [на удар Бруну Фернандеша]. Сперва я подумал, что мяч идёт в сторону, но он стал закручиваться в ворота. Я рад слышать, что это не автогол.

Эта победа приближает нас к топ-4. Очередные три очка. Ни для кого не секрет, что наша цель — выиграть все оставшиеся матчи.