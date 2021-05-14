ГлавнаяНовости

Сульшер: «Протесты болельщиков повлияли на подготовку к матчу»

14 мая 2021, 03:00
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 4Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после поражения от «Ливерпуля» (2:4) в перенесённой встрече 34-го тура АПЛ признал, что протесты болельщиков «красных дьяволов» против владельцев клуба повлияли на подготовку МЮ к этому поединку.

Я думаю, что игроки хорошо справились, никто из них не жаловался, они просто продолжали делать свою работу. Мы знали, что это должно произойти, поэтому не было смысла тратить энергию на то, что не под нашим контролем.

Подготовка к матчу была другой, но мы не собираемся искать оправдания. Однако все, кто играл на таком уровне, знают, как важно внимание к деталям, и мы не могли следовать обычному плану, но игроки хорошо справились с ситуацией.

Судя по результату и выступлению игроков, это немного повлияло на них, но мы не хотим использовать это в качестве оправдания.

Все новости
Кьеза рассказал, благодаря чему он добился прогресса
Вчера, 16:44 Комментарии5
Роналду высказал мнение о будущем Холанда и Мбаппе
Вчера, 15:36 Комментарии8
Крауч: «Джеррард займёт место Клоппа, когда вернётся в Англию»
Вчера, 13:36 Комментарии6
Далот — о встрече с «Кальяри»: «Мы провели плохую игру»
Вчера, 11:26 Комментарии4
Каррера поздравил «Спартак» со вторым местом в РПЛ
Вчера, 10:54 Комментарии2
Агбонлахор — о Вернере: «„Челси“ нужно подписать топ-форварда»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Tommy Lee
Tommy Lee ответ Василий 50 (раскрыть)
14 мая в 06:23
Моуриньо обычно всё вину на себя брал, а этот приплёл болельщиков зачем то.
mihaluch
mihaluch
14 мая в 05:46
Просто Ливерпулю победа была нужнее.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 мая в 05:34
Зря он так с болельщиками
Василий 50
Василий 50
14 мая в 04:16
Он превратился в Моуринью
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100