Клопп: «„Ливерпуль“ нуждался в этой победе и заслужил её»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (4:2) в перенесённом матче 34-го тура АПЛ .

Отличная битва, хорошая, интенсивная игра — все дерби должны быть такими. Это также моя первая победа на «Олд Траффорд». Я бы сказал, как нельзя кстати. Мы нуждались в ней и заслужили её.

Мы хорошо отреагировали на их гол. Нам не повезло в этот момент. Мы дали свободу Бруну Фернандешу. Нам не повезло, но оборона не очень хорошо сработала в той ситуации. Наша игра оставляла желать лучшего в первые 15 минут, но потом мы стали контролировать игру и могли показывать тот футбол, который хотели.

Это именно то, в чём мы нуждались. Мы находимся под давлением, и нам необходимо побеждать, чтобы не терять шанс [на топ-4].

Мы должны выиграть все оставшиеся матчи. Потому что ничьи с «Ньюкаслом» и «Лидсом» ощущались как поражения. Шанс попасть в Лигу чемпионов — это серьёзно. Два-три года назад это было нашей жизнью.