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Клопп: «„Ливерпуль“ нуждался в этой победе и заслужил её»

14 мая 2021, 01:45
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 4Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (4:2) в перенесённом матче 34-го тура АПЛ.

Отличная битва, хорошая, интенсивная игра — все дерби должны быть такими. Это также моя первая победа на «Олд Траффорд». Я бы сказал, как нельзя кстати. Мы нуждались в ней и заслужили её.

Мы хорошо отреагировали на их гол. Нам не повезло в этот момент. Мы дали свободу Бруну Фернандешу. Нам не повезло, но оборона не очень хорошо сработала в той ситуации. Наша игра оставляла желать лучшего в первые 15 минут, но потом мы стали контролировать игру и могли показывать тот футбол, который хотели.

Это именно то, в чём мы нуждались. Мы находимся под давлением, и нам необходимо побеждать, чтобы не терять шанс [на топ-4].

Мы должны выиграть все оставшиеся матчи. Потому что ничьи с «Ньюкаслом» и «Лидсом» ощущались как поражения. Шанс попасть в Лигу чемпионов — это серьёзно. Два-три года назад это было нашей жизнью.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
14 мая в 08:00
Нуждались да, заслужили не думаю, во во многом из-за ошибок и обрезов в конце первого тайма и начале второго. Повезло что все залетало.
КЭТиК
КЭТиК
14 мая в 05:36
В прошлом сезоне без проблем обыгрывали....
swed27
swed27
14 мая в 02:48
Шикарный матч и красивая победа
Leha-ha50
Leha-ha50
14 мая в 02:41
Хоть и небольшой шанс на ЛЧ, но он все же есть . Необходимо Ливерпулю выиграть оставшиеся матчи и надеяться , что Челси и Лестер потеряют очки. Кто бы мог подумать, что чемпиону так трудно дастся этот сезон. Пандемия , травмы внесли свои коррективы. Но трудно было всем.
Финиш близок, ждемс.
Всем здоровья.
Gahi
Gahi
14 мая в 02:33
Каждая победа важна, тем более такая как над Манчестер Юнайтед. Удачи
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