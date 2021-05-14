ГлавнаяНовости

Сульшер: «Мы подарили „Ливерпулю“ как минимум 2 гола»

14 мая 2021, 01:20
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 4Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (2:4) в перенесённом матче 34-го тура АПЛ.

Они заслужили эту победу. Мы пропускали голы в решающие моменты игры. Мы подарили им как минимум два гола. Затем мы забили и имели отличный шанс... Решающие моменты сложились не в нашу пользу.

Формация и прессинг «Ливерпуля» были очень агрессивны. Но мы сами устроили себе это поражение. Что касается второго гола [со штрафного], вы не ожидаете услышать свисток в той ситуации, к тому же плохо пропускать прямо перед перерывом. Третий гол мы подарили им, и это действительно плохо.

Настрой и концентрация были в порядке, мы были готовы к игре. Нам не удалось извлечь пользу из хороших ситуаций. Мы должны были лучше стараться в начале матча. Временами мы позволяли им сойти с нашего крючка и разыграться.

Нам нужно сейчас же собраться. Вернуть динамику и уверенность. Мы должны быть готовыми к финалу [Лиги Европы].

Все новости
Кьеза рассказал, благодаря чему он добился прогресса
Вчера, 16:44 Комментарии5
Роналду высказал мнение о будущем Холанда и Мбаппе
Вчера, 15:36 Комментарии8
Крауч: «Джеррард займёт место Клоппа, когда вернётся в Англию»
Вчера, 13:36 Комментарии6
Далот — о встрече с «Кальяри»: «Мы провели плохую игру»
Вчера, 11:26 Комментарии4
Каррера поздравил «Спартак» со вторым местом в РПЛ
Вчера, 10:54 Комментарии2
Агбонлахор — о Вернере: «„Челси“ нужно подписать топ-форварда»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
14 мая в 10:47
Не они подарили, а именно он отдал 3 балла Ливеру в турнирке своей бесполезностью у руля команды.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
14 мая в 08:01
Оборона и Фред с Мактоминем плохо сыграли, много ошибались.
1_DEIVID
1_DEIVID
14 мая в 06:08
Да, поплыл МЮ в концовке. Второе домашнее поражение кряду.
ДАША Д
ДАША Д
14 мая в 05:40
Все мысли о финале Лиги Европы.
Василий 50
Василий 50
14 мая в 02:36
Он постоянно ноет
Октябрь 1917
Октябрь 1917
14 мая в 02:31
Для кого эти разговоры?
Ironigor
Ironigor
14 мая в 01:34
Удачно подарили , они Удачно их оформили !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
14 мая в 01:33
Футбол без ошибок не бывает. Кто больше забил, тот и победил.
dzvinka
dzvinka
14 мая в 01:27
"Временами мы позволяли им сойти с нашего крючка и разыграться."

там могло и 5 или 6 залететь, какой крючек, о чем ты бредиш?)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100