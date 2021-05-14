Сульшер: «Мы подарили „Ливерпулю“ как минимум 2 гола»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (2:4) в перенесённом матче 34-го тура АПЛ .

Они заслужили эту победу. Мы пропускали голы в решающие моменты игры. Мы подарили им как минимум два гола. Затем мы забили и имели отличный шанс... Решающие моменты сложились не в нашу пользу.

Формация и прессинг «Ливерпуля» были очень агрессивны. Но мы сами устроили себе это поражение. Что касается второго гола [со штрафного], вы не ожидаете услышать свисток в той ситуации, к тому же плохо пропускать прямо перед перерывом. Третий гол мы подарили им, и это действительно плохо.

Настрой и концентрация были в порядке, мы были готовы к игре. Нам не удалось извлечь пользу из хороших ситуаций. Мы должны были лучше стараться в начале матча. Временами мы позволяли им сойти с нашего крючка и разыграться.

Нам нужно сейчас же собраться. Вернуть динамику и уверенность. Мы должны быть готовыми к финалу [Лиги Европы].