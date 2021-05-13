Мама Роналду: «Я постараюсь убедить Криштиану вернуться в „Спортинг“»

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13 мая 2021, 13:37

Долорес Авейру, мать форварда «Ювентуса» , сообщила, что постарается убедить сына вернуться в португальский «Спортинг».

Я поговорю с ним и постараюсь убедить его вернуться в «Спортинг» в следующем году.

Роналду начинал свою профессиональную карьеру в «Спортинге». С 1997 по 2002 год он играл за молодежную команду клуба, а затем провёл один сезон в первой команде. После этого в 2003 году Криштиану перешел в «Манчестер Юнайтед».

Накануне Роналду забил 100-й гол за «Ювентус».