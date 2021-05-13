Мама Роналду: «Я постараюсь убедить Криштиану вернуться в „Спортинг“»

Долорес Авейру, мать форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщила, что постарается убедить сына вернуться в португальский «Спортинг».
Я поговорю с ним и постараюсь убедить его вернуться в «Спортинг» в следующем году.
Роналду начинал свою профессиональную карьеру в «Спортинге». С 1997 по 2002 год он играл за молодежную команду клуба, а затем провёл один сезон в первой команде. После этого в 2003 году Криштиану перешел в «Манчестер Юнайтед».
Накануне Роналду забил 100-й гол за «Ювентус».
Если рукокодство примет решение его вернуть они поломают все схемы и наигровки между игроками, потому что придется вокруг кристины строить, а если так, то ничего к хорошему это не приведет, посмотрите на пример его игры в юве, стали строить вокруг при пристарелого нарцисса, сначала уволили Макса, разрушили команду, а теперь провалились в чемпе.
PS Пеналду вряд ли вернеться только если захочет спрятаться у мамы под юбкой или под каблуком побыть, мама сказала - Кристина выполнила))))))
Если рукокодство примет решение его вернуть они поломают все схемы и наигровки между игроками, потому что придется вокруг кристины строить, а если так, то ничего к хорошему это не приведет, посмотрите на пример его игры в юве, стали строить вокруг при пристарелого нарцисса, сначала уволили Макса, разрушили команду, а теперь провалились в чемпе.
PS Пеналду вряд ли вернеться только если захочет спрятаться у мамы под юбкой или под каблуком побыть, мама сказала - Кристина выполнила))))))