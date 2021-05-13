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Мама Роналду: «Я постараюсь убедить Криштиану вернуться в „Спортинг“»

13 мая 2021, 13:37

Долорес Авейру, мать форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщила, что постарается убедить сына вернуться в португальский «Спортинг».

Я поговорю с ним и постараюсь убедить его вернуться в «Спортинг» в следующем году.

Роналду начинал свою профессиональную карьеру в «Спортинге». С 1997 по 2002 год он играл за молодежную команду клуба, а затем провёл один сезон в первой команде. После этого в 2003 году Криштиану перешел в «Манчестер Юнайтед».

Накануне Роналду забил 100-й гол за «Ювентус».

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Знатог
Знатог
13 мая в 21:35
Мама Роналду: «Я постараюсь убедить Криштиану вернуться в „Спартак“»
dzvinka
dzvinka
13 мая в 20:44
мне жалко Спортинг, хочется верить что это лишь слухи.
Garrincha58
Garrincha58
13 мая в 20:39
если Юве не попадёт в ЛЧ, а до сих пор ещё не ясно то Спортинг уже там и тогда вполне вероятен переход в родные пенаты
edubokom
edubokom
13 мая в 20:39
Ни одной из сторон это не выгодно. Точнее говоря, не получится так, чтобы это было выгодно обоим.
Санчо Панса
Санчо Панса
13 мая в 18:52
Да, это будет вполне символично! Спустя 18 лет. Или может Рон захочет вернуться в Манчестер или Мадрид...Поживем и увидим)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
13 мая в 18:24
juvenale
juvenale
13 мая в 18:22
Долорес надеемся на вас!
ЧиП
ЧиП
13 мая в 17:17
В Арарат Москва надо, к Роме Павлюченко☝️😁
Caniggia
Caniggia
13 мая в 16:46
Не пойдёт он в Спортинг. Будет ждать предложений от МЮ, МС, ПСЖ и на худой конец от Бекхэма.
sir_Alex
sir_Alex
13 мая в 16:11
Молодец мама! 👍
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 мая в 15:58
А зачем уговаривать может он сам этого хочет.
zooveterinar
zooveterinar
13 мая в 15:04
Подождем его маму, подождем его мать!!!! Как сказала мать, за спортинг, крис будет играть!!!
Ironigor
Ironigor
13 мая в 14:54
Да он и сам об этом говорил.
berda2003
berda2003
13 мая в 14:52
думаю, это возможно после 50-ти лет...
КЭТиК
КЭТиК
13 мая в 14:25
Мама сможет всё что угодно.
Союзник противников
Союзник противников
13 мая в 14:24
Не слушается сынишка...А вот если бы ты приняла в свою семью его верную жену-донью Пробирку,то вдвоём смогли бы его уговорить!
Gelious
Gelious ответ DXTK (раскрыть)
13 мая в 14:14
Речь не про этот год. Написано же
youtomee
youtomee ответ Остапчук 67 (раскрыть)
13 мая в 14:06
видимо мама)
youtomee
youtomee
13 мая в 14:05
Ну это только в случае, если он перейдет туда на 3-5 млн зарплаты (что вряд ли), а 15-20 (что и так меньше чем его нынешний контракт) ему платить там никто не будет.
Остапчук 67
Остапчук 67
13 мая в 14:04
А кто ему будет платить?
LOpp
LOpp
13 мая в 14:03
было бы красиво завершить карьеру в родном клубе
Василий 50
Василий 50
13 мая в 13:58
В «Ювентусе» ему уже нечего делать
mortid
mortid
13 мая в 13:53
В Спартак его убалтай перейти, за жёлуди.
Captain Marvel
Captain Marvel
13 мая в 13:52
Сестра Роналду: Я постараюсь убедить Криштиану вернуть мои аккаунты в соцсетях.
DXTK
DXTK
13 мая в 13:49
Спортинг и его игроки себе проложили дорогу в ЛЧ выиграв Титул, а Пеналду придет и на их горбу попадет туда без всяких усилий, ведь с юве он пролетает мимо ЛЧ, как фанера над турином.

Если рукокодство примет решение его вернуть они поломают все схемы и наигровки между игроками, потому что придется вокруг кристины строить, а если так, то ничего к хорошему это не приведет, посмотрите на пример его игры в юве, стали строить вокруг при пристарелого нарцисса, сначала уволили Макса, разрушили команду, а теперь провалились в чемпе.

PS Пеналду вряд ли вернеться только если захочет спрятаться у мамы под юбкой или под каблуком побыть, мама сказала - Кристина выполнила))))))
Elliada
Elliada
13 мая в 13:45
Для начала нужно у Спортинга узнать, нужен ли им Роналду или нет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 мая в 13:45
Спортинг не потянет зряплату звезды. Тем более Месси с Неймаром дофига получать стали. отставать нельзя. А с другой стороны - кому нужен престарелый дайвер? Печаль...
beefs
beefs
13 мая в 13:44
а что, это хорошее предложение...
ceret
ceret
13 мая в 13:44
В США к Бекхэму
Leha-ha50
Leha-ha50
13 мая в 13:41
Пора , пора домой возвращаться.
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