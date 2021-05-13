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Президент УЕФА прокомментировал перенос финала ЛЧ из Стамбула в Порту

13 мая 2021, 14:55

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о переносе финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» из Стамбула в Порту.

Полагаю, никто не будет спорить с тем, что мы все надеемся избежать такого года, который только что пережили.

Болельщикам пришлось более 12 месяцев страдать, не имея возможности видеть свои команды вживую. Выход в финал Лиги чемпионов — это вершина клубного футбола. Лишить болельщиков возможности лично увидеть такой матч было недопустимо, и я рад, что компромисс был найден.

Мы снова обратились к нашим друзьям из Португалии с просьбой помочь УЕФА и Лиге чемпионов. Я, как всегда, очень благодарен ПФФ и правительству Португалии за то, что они в такой короткий срок согласились организовать матч.

Они работали без устали в очень сжатые сроки, чтобы найти решения для многих проблем, которые появляются при проведении игры такого масштаба. Всякий раз, когда возникала новая задача, они творчески подходили к ее решению. Успешным проведением финала в этом году мы будем полностью обязаны их усердию и настойчивости.

Мы согласны с тем, что решение британского правительства включить Турцию в красный список для путешествий было принято добросовестно и в наилучших интересах защиты граждан от распространения вируса. Вместе с тем данное решение создало для нас серьезную проблему, касающуюся проведения финала с участием двух английских команд.

Перенос финала сопряжен с большими трудностями, но ФАА и власти страны приложили все усилия, чтобы попытаться провести матч в Англии, и я хотел бы поблагодарить их за работу в данном направлении.

Я надеюсь, что финал станет символом надежды на возрождение Европы после трудного периода и что болельщики, которые приедут на игру, снова смогут внести свой вклад и своим присутствием обозначить этот финал как лучший в клубном футболе.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
13 мая в 23:21, ред.
Португалия в суперлиге не числится, друзьями стали Чефиру)))
Dauletbek
Dauletbek
13 мая в 23:20
А что в Португалии спад КВИ?
pioner1987
pioner1987 ответ swed27 (раскрыть)
13 мая в 18:47
Для кого?
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Против ЦСКА (раскрыть)
13 мая в 16:21
Что бы не проводить 39 тур АПЛ...
swed27
swed27
13 мая в 15:52
Идеальным вариантом был бы Питер
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 мая в 15:22
У когото появился повод сгонять в Португалию!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
13 мая в 15:16
Почему не в Англию?
Djebrael
Djebrael
13 мая в 15:11
Кому то повезло
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 мая в 14:56
Лучше бы в Англию...
Zenit_84
Zenit_84
13 мая в 14:56
Португальским болелам повезло!
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