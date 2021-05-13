Президент УЕФА прокомментировал перенос финала ЛЧ из Стамбула в Порту

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о переносе финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» из Стамбула в Порту.

Полагаю, никто не будет спорить с тем, что мы все надеемся избежать такого года, который только что пережили.

Болельщикам пришлось более 12 месяцев страдать, не имея возможности видеть свои команды вживую. Выход в финал Лиги чемпионов — это вершина клубного футбола. Лишить болельщиков возможности лично увидеть такой матч было недопустимо, и я рад, что компромисс был найден.

Мы снова обратились к нашим друзьям из Португалии с просьбой помочь УЕФА и Лиге чемпионов. Я, как всегда, очень благодарен ПФФ и правительству Португалии за то, что они в такой короткий срок согласились организовать матч.

Они работали без устали в очень сжатые сроки, чтобы найти решения для многих проблем, которые появляются при проведении игры такого масштаба. Всякий раз, когда возникала новая задача, они творчески подходили к ее решению. Успешным проведением финала в этом году мы будем полностью обязаны их усердию и настойчивости.

Мы согласны с тем, что решение британского правительства включить Турцию в красный список для путешествий было принято добросовестно и в наилучших интересах защиты граждан от распространения вируса. Вместе с тем данное решение создало для нас серьезную проблему, касающуюся проведения финала с участием двух английских команд.

Перенос финала сопряжен с большими трудностями, но ФАА и власти страны приложили все усилия, чтобы попытаться провести матч в Англии, и я хотел бы поблагодарить их за работу в данном направлении.

Я надеюсь, что финал станет символом надежды на возрождение Европы после трудного периода и что болельщики, которые приедут на игру, снова смогут внести свой вклад и своим присутствием обозначить этот финал как лучший в клубном футболе.