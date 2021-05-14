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Симеоне хочет заполучить в «Атлетико» хавбека «Ливерпуля» Кейта

14 мая 2021, 13:23

«Атлетико» готов оформить трансфер полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта этим летом, сообщает Fichajes.

По информации источника, главный тренер мадридской команды Диего Симеоне хочет видеть 26-летнего гвинейца в своем составе.

Не так давно сообщалось, что в подписании Кейта заинтересован мадридский «Реал».

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Все комментарии
Klaus-S
Klaus-S
14 мая в 19:15
Игрок классный, но больше лечится, чем играет.
Loko best
Loko best ответ Ironigor (раскрыть)
14 мая в 18:28
Он далеко не сейчас перешёл в Ливерпуль....
shlifen
shlifen
14 мая в 16:21, ред.
Ливерпулю пора смело "паковать его в подарочную коробку" =)
К сожалению Наби оказался достаточно травматичным игроком - тут либо дело в здоровье либо в том что АПЛ ему не подходит. В любом случае и для игрока и для Ливерпуля лучше будет расстаться уже этим летом...
Красным пора обновлять состав, и думаю что не только Кейта будет продан летом.
Ironigor
Ironigor ответ Loko best (раскрыть)
14 мая в 15:02
Ливерпуль сейчас вообще в непонятках весь .
Loko best
Loko best ответ Ironigor (раскрыть)
14 мая в 14:53
Чего-то Ливерпуль он не усилил....
Hoyar
Hoyar
14 мая в 14:22
Думая Ла Лиге он расцветёт, просто футбол Клоппа не совсем ему подходит, по игре он мне Иньесту напоминает, хотя до него ему ещё поднимать нужно уровень.
Ironigor
Ironigor
14 мая в 13:48
Очень шустрый паренёк с хорошим дриблигом и видением поля, хорошо читает игру . Одним словом очень грамотный игрок, который может усилить любой клуб !!! Удачи ему в любом клубе, куда бы он не перешёл !!! Всем Добра !!!
STVA 1
STVA 1
14 мая в 13:24
Добротный игрок!Диего знает кого брать
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