Симеоне хочет заполучить в «Атлетико» хавбека «Ливерпуля» Кейта

«Атлетико» готов оформить трансфер полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта этим летом, сообщает Fichajes.
По информации источника, главный тренер мадридской команды Диего Симеоне хочет видеть 26-летнего гвинейца в своем составе.
Не так давно сообщалось, что в подписании Кейта заинтересован мадридский «Реал».
К сожалению Наби оказался достаточно травматичным игроком - тут либо дело в здоровье либо в том что АПЛ ему не подходит. В любом случае и для игрока и для Ливерпуля лучше будет расстаться уже этим летом...
Красным пора обновлять состав, и думаю что не только Кейта будет продан летом.
К сожалению Наби оказался достаточно травматичным игроком - тут либо дело в здоровье либо в том что АПЛ ему не подходит. В любом случае и для игрока и для Ливерпуля лучше будет расстаться уже этим летом...
Красным пора обновлять состав, и думаю что не только Кейта будет продан летом.