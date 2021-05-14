ГлавнаяНовости

Червиченко: «У меня большие сомнения по поводу Руя Витории в „Спартаке“»

14 мая 2021, 16:42

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможное назначение Руя Витории на пост главного тренера красно-белых.

Не факт, что успехи Витории с «Бенфикой» спроецируются на успехи «Спартака». Тренеры из теплолюбивых стран меня немного настораживают. Он приедет летом, погода хорошая, солнышко светит. А потом столкнется с русской зимой, думаю, она Виторию неприятно удивит. А затем еще больше удивится, когда узнает, что между условными 19-м и 20-м турами четыре зимних месяца перерыва.

Португальцы привыкли работать с хорошо подготовленными технически, обученными игроками. И для португальца будет шоком, когда он увидит, что не все игроки умеют достаточно хорошо обращаться с мячом, не в состоянии выполнить точную передачу на среднюю или дальнюю дистанцию. Плюс языковой барьер... В общем, сомнения большие.

Все новости
«Бери перчатки и сам вставай в ворота». Овчинников — о конфликте с Сёминым
Сегодня, 23:12 Комментарии2
«Сладко-горький сезон». Крыховяк — о минувшем розыгрыше РПЛ
Сегодня, 22:45 ФотоКомментарии3
Игрок «Уфы»: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Не считал людьми»
Сегодня, 20:04 Комментарии18
Промес: «Слова Тедеско в перерыве матча с „Ахматом“ зацепили игроков»
Сегодня, 19:50 Комментарии11
Газизов: «Урунов возвращается в „Спартак“»
Сегодня, 19:31 Комментарии7
Дзюба: «Бесит, какие игроки „Спартака“ симулянты. Падают, кричат и визжат»
Сегодня, 18:17 Комментарии140
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
15 мая в 09:47
Как ты решишь,барин...
Сп62
Сп62
14 мая в 20:17
Сомнение нормальное чувство у любого человека. 100% гарантий ни кто не даст. А проверить можно только заключив контракт. По другому никак.
Рязань 062
Рязань 062
14 мая в 19:51
у всех есть сомнения по поводу ...УЯ ВИТОРИЯ....
КЭТиК
КЭТиК
14 мая в 18:03
Червь везде гниль найдет.
Ironigor
Ironigor
14 мая в 17:19, ред.
Всё может быть, ну если так рассуждать то к любому можно докопаться.
makkie
makkie
14 мая в 17:15
Напомню, что Червиченко до сих пор лоббирует в Спартак Парфёнова.
Занавес...

Слушать этого оратора - себя не уважать!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 мая в 17:14
Мне тоже не верится!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
14 мая в 17:12
Опять червь пророчествует...).
sten312
sten312
14 мая в 17:12
Какого руя ...
sv_1969
sv_1969
14 мая в 17:06
У меня тоже сомнения по поводу червя)
mihaluch
mihaluch
14 мая в 16:58
Сомнения вполне обоснованные.
berda2003
berda2003
14 мая в 16:51
а как руя сомневается...
ЮЗИК
ЮЗИК
14 мая в 16:51
Это дело сугубо индивидуальное
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100