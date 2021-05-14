Червиченко: «У меня большие сомнения по поводу Руя Витории в „Спартаке“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможное назначение Руя Витории на пост главного тренера красно-белых.

Не факт, что успехи Витории с «Бенфикой» спроецируются на успехи «Спартака». Тренеры из теплолюбивых стран меня немного настораживают. Он приедет летом, погода хорошая, солнышко светит. А потом столкнется с русской зимой, думаю, она Виторию неприятно удивит. А затем еще больше удивится, когда узнает, что между условными 19-м и 20-м турами четыре зимних месяца перерыва.

Португальцы привыкли работать с хорошо подготовленными технически, обученными игроками. И для португальца будет шоком, когда он увидит, что не все игроки умеют достаточно хорошо обращаться с мячом, не в состоянии выполнить точную передачу на среднюю или дальнюю дистанцию. Плюс языковой барьер... В общем, сомнения большие.