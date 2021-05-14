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Семак: «Ловрен не сыграет в матче с „Тамбовом“»

14 мая 2021, 13:56
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 5Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии защитника Деяна Ловрена накануне матча 30-го тура РПЛ против «Тамбова».

Ловрен не сыграет в Саранске, поскольку тренируется по индивидуальной программе и у него не получилось провести ни одного занятия в общей группе. После двух недель восстановления был шанс, что он уже практически готов, но все пошло чуть-чуть медленнее из-за определенных моментов, связанных с реабилитацией. Самый главный приоритет в его случае — быть готовым к Евро, чем он и занимается.

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oFANATo
oFANATo
14 мая в 16:09, ред.
Семак, по слухам ты сам не сыграешь скоро в ЛЧ, уже замену ищут!)
Vladimir808
Vladimir808 ответ drug01 (раскрыть)
14 мая в 14:40
Играть надо по регламенту. Но ведь есть Зенит-3, Зенит-4. У Тамбова появляется шанс красиво хлопнуть дверью.)
drug01
drug01
14 мая в 14:15
Зачем играть когда уже выпили шампанского...
Vladimir808
Vladimir808
14 мая в 14:11
Ловрен не сыграет???(
Это страшно!!!! Это шанс для Тамбова!!!))))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 мая в 14:11
Просто, еще после борща не отпустило))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 мая в 14:05, ред.
Семак : "Ловрен не сыграет в Саранске, поскольку тренируется по индивидуальной программе...в Акапулько."
?
beefs
beefs
14 мая в 13:59
да это уже ничего не значит, неужели без Ловрена Зенит не выиграет...
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