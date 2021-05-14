Семак: «Ловрен не сыграет в матче с „Тамбовом“»

Главный тренер «Зенита» рассказал о состоянии защитника накануне матча 30-го тура РПЛ против «Тамбова».

Ловрен не сыграет в Саранске, поскольку тренируется по индивидуальной программе и у него не получилось провести ни одного занятия в общей группе. После двух недель восстановления был шанс, что он уже практически готов, но все пошло чуть-чуть медленнее из-за определенных моментов, связанных с реабилитацией. Самый главный приоритет в его случае — быть готовым к Евро, чем он и занимается.