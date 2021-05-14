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Стауче: «Чувство юмора у Черчесова великолепное»

14 мая 2021, 14:51

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче рассказал, каков в работе главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

C «Жемчужины» сложился наш тренерский штаб вместе Ромащенко и Паниковым. А Черчесов приглашал меня еще в «Спартак», сотрудничество началось именно тогда. Что касается вопроса, то глобально он ни в чем не изменился. Такой же человек. Весь в работе, все отдаст за команду — за игроков, за персонал. Она для Саламовича как семья.

Более того, Стас каким целеустремленным вратарем был, таким остался и тренером. Это главное его качество, по-моему.

С Саламовичем мы знакомы с 1989-го, сейчас общаемся каждый день. Чувство юмора у него великолепное. И вообще наш тренерский штаб сложился таким образом, где каждый на своем месте. Работаем уже десять лет в таком составе. Сейчас вот все мысли о Евро.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
14 мая в 16:01
ну, надо же: "Такой же человек." - значит, надо выходить за него замуж...
jobss
jobss ответ за (раскрыть)
14 мая в 15:48
.
за
за
14 мая в 15:47
Черчесов:
Caniggia
Caniggia
14 мая в 15:30
Чувство юмора у него великолепное - оно отсутствует.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 мая в 15:10
Насмешил Стауче.
beefs
beefs
14 мая в 15:00
хвали, хвали, что еще остается...
STVA 1
STVA 1
14 мая в 15:00
Да ужжж!Вся страна ржЁт)))
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