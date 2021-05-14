Стауче: «Чувство юмора у Черчесова великолепное»

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче рассказал, каков в работе главный тренер национальной команды .

C «Жемчужины» сложился наш тренерский штаб вместе Ромащенко и Паниковым. А Черчесов приглашал меня еще в «Спартак», сотрудничество началось именно тогда. Что касается вопроса, то глобально он ни в чем не изменился. Такой же человек. Весь в работе, все отдаст за команду — за игроков, за персонал. Она для Саламовича как семья.

Более того, Стас каким целеустремленным вратарем был, таким остался и тренером. Это главное его качество, по-моему.

С Саламовичем мы знакомы с 1989-го, сейчас общаемся каждый день. Чувство юмора у него великолепное. И вообще наш тренерский штаб сложился таким образом, где каждый на своем месте. Работаем уже десять лет в таком составе. Сейчас вот все мысли о Евро.