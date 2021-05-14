Мамаев рассказал о своей роли в «Ростове»

Полузащитник «Ростова» рассказал о своей роли в команде.

Я только сейчас начинаю понимать, насколько обновилась команда. У нас много молодых футболистов. Я привык, что нахожусь в команде со своими ровесниками или игроками постарше. А сейчас со мной играют футболисты, которые на 10-11 лет младше меня. Пока не могу это принять.

Я очень хорошо относился к молодым футболистам и, дай Бог, продолжу в том же духе. Я всегда на их стороне. На поле могу что-то подсказать, где-то агрессивно, но я всегда за них.

Я не сомневался, что после тюрьмы моя карьера продолжится. Наверное, если бы нам лет по 5 дали, она бы не продолжилась. Как бы было хорошо иметь в 20 лет голову футболиста после 30. Но это невозможно. В молодости ты борешься со своими страстишками, а после 30 ты уже думаешь о другом.