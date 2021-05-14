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Снейдер: «„Интер“ заслужил победу в чемпионате Италии»

14 мая 2021, 19:33

Бывший футболист «Интера» Уэсли Снейдер прокомментировал завоевание миланским клубом титула чемпиона Италии впервые с 2010 года.

Я всегда слежу за «Интером». Ожидал ли я, что они выиграют чемпионат? «Интер» — это сильная команда с отличными игроками. Они заслужили этот титул. У нас есть группа в WhatsApp с нашими товарищами по команде 2010 года. Мы также отметили это Скудетто.

Кто произвел на меня наибольшее впечатление? Лукаку. Я должен быть честным. Я не думал, что он будет играть настолько хорошо, но это победа всей команды.

Выиграть Лигу чемпионов очень сложно. Выиграть Скудетто — это одно, а Лигу чемпионов — другое. Достаточно посмотреть на пример «Ювентуса». Они ни разу не выиграли Лигу чемпионов за последние годы, но девять раз выиграли Серию А.

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ДСА
ДСА
14 мая в 20:21
Только дорого это им обходится. Лидеров надо продавать.
shlomo
shlomo
14 мая в 19:40
Полностью согласен ...красавцы!!!
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