Снейдер: «„Интер“ заслужил победу в чемпионате Италии»

Бывший футболист «Интера» прокомментировал завоевание миланским клубом титула чемпиона Италии впервые с 2010 года.

Я всегда слежу за «Интером». Ожидал ли я, что они выиграют чемпионат? «Интер» — это сильная команда с отличными игроками. Они заслужили этот титул. У нас есть группа в WhatsApp с нашими товарищами по команде 2010 года. Мы также отметили это Скудетто.

Кто произвел на меня наибольшее впечатление? Лукаку. Я должен быть честным. Я не думал, что он будет играть настолько хорошо, но это победа всей команды.

Выиграть Лигу чемпионов очень сложно. Выиграть Скудетто — это одно, а Лигу чемпионов — другое. Достаточно посмотреть на пример «Ювентуса». Они ни разу не выиграли Лигу чемпионов за последние годы, но девять раз выиграли Серию А.