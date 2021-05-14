Мойес: «Надеюсь, что Лингард будет играть за сборную Англии на Евро-2020»

Главный тренер «Вест Хэма» отметил игру полузащитника , который был признан игроком месяца в Английской Премьер-Лиге по итогам апреля.

До прихода Лингарда мы играли хорошо, просто нашей команде нужно было что-то добавить. В январе мы не смогли купить центрального нападающего, мы попросили Джесси дать нам другой вариант, потому что он может играть на двух или трёх позициях.

Мы очень довольны его игрой, надеюсь, что его тоже всё устраивает в этом клубе, потому что он многое дает нам. Лингард вернулся в состав сборной Англии, и я надеюсь, что мы увидим, как он выйдет на Евро. Затем со временем мы узнаем, будет ли Джесси выступать за «Манчестер Юнайтед» или он будет играть за другой клуб.