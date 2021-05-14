Онугха: «Через год-полтора буду играть за сборную России, я не хуже Дзюбы»

Нападающий «Краснодара» , выступающий на правах аренды за «Вайле», заявил, что в скором времени будет выступать за сборную России.

Не выбираю между Россией и Нигерией. Нацелен на сборную России. Год-полтора, и я там буду. Уверен на 100%. Пора, пора. Следующий сезон нужно провести на хорошей ноте, и всё. Почему нет? Мне уже 24 года, у меня хорошие данные, я умею забивать голы. Следующий этап — это сборная России. Мне по силам, уверен в этом. Я сейчас забил четыре в РПЛ , четыре в Дании. Я смотрю на статистику того же Заболотного, того же Соболева, которые забили десять и девять.

Да даже на Дзюбу. Я могу не хуже. Да, сейчас Дзюба — самый сильный нападающий. Он находится в хороших и привычных условиях, где он лидер и капитан. На него играют. Потом идёт Соболев, следом — Заболотный. Но скоро Онугха ворвётся в это трио. Это следующая задача.