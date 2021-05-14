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Онугха: «Через год-полтора буду играть за сборную России, я не хуже Дзюбы»

14 мая 2021, 17:06

Нападающий «Краснодара» Герман Онугха, выступающий на правах аренды за «Вайле», заявил, что в скором времени будет выступать за сборную России.

Не выбираю между Россией и Нигерией. Нацелен на сборную России. Год-полтора, и я там буду. Уверен на 100%. Пора, пора. Следующий сезон нужно провести на хорошей ноте, и всё. Почему нет? Мне уже 24 года, у меня хорошие данные, я умею забивать голы. Следующий этап — это сборная России. Мне по силам, уверен в этом. Я сейчас забил четыре в РПЛ, четыре в Дании. Я смотрю на статистику того же Заболотного, того же Соболева, которые забили десять и девять.

Да даже на Дзюбу. Я могу не хуже. Да, сейчас Дзюба — самый сильный нападающий. Он находится в хороших и привычных условиях, где он лидер и капитан. На него играют. Потом идёт Соболев, следом — Заболотный. Но скоро Онугха ворвётся в это трио. Это следующая задача.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
14 мая в 20:10
Верить в себя это важно для роста в карьере. Главное, не зазвездиться. Надеюсь, что слова Германа брошены не на ветер. Удачи в футбольной жизни.
Gahi
Gahi
14 мая в 18:53
Самооценка сильно завышена, это только слова; "ОНУГХА ДАВАЙКА, ДЗЮБУ ТЕСНИТЬ".
Leha-ha50
Leha-ha50
14 мая в 18:16
Обычно стучат кулаком в свою грудь после какого либо успеха, а не до того.
rubinovyi2
rubinovyi2
14 мая в 18:16
Для начала тебе надо в Зените поиграть,в сборную может конечно и не попадешь,зато своей фамилией сделаешь доброе дело,из эфира дедушку Орлова на пенсию отправишь...)))))
mihaluch
mihaluch
14 мая в 18:08
Стать не хуже Дзюбы можно всегда.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 мая в 18:03
Дзюба уже запониковал
beefs
beefs
14 мая в 17:51
молодец, будешь стараться заменишь Дзюбу, удачи...
swed27
swed27
14 мая в 17:31
Откуда такая самоуверенность
Caniggia
Caniggia
14 мая в 17:22
Блин, ну хоть бы имя мамка дала нормальное русское, чтобы хоть ближе к России, типа Сашка, Ванька, Федька, Петька..., а то Герман, ни туда ни сюда. Ну ладно, не в имени дело и не в цвете кожи, главное есть сильное желание и стремление играть за сборную. Хочется пожелать российскому парню Онугхе удачи!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 мая в 17:15, ред.
Стать не хуже Дзюбы можно только этим путем:
Ironigor
Ironigor
14 мая в 17:13
С такими заявлениями ,надо подкреплять игрой и голами, а там глядишь и точно что-то получится !!!
Будем делать посмотреть !!! Удачи тебе Герман !!!
Zenit_84
Zenit_84
14 мая в 17:09
Оптимист, однако...
STVA 1
STVA 1
14 мая в 17:07
Главное видео не снимай! И будет всё Ок
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