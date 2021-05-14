Бирхофф: «Мы были бы счастливы, если бы Флик возглавил сборную Германии»

Директор немецкой футбольной ассоциации Оливер Бирхофф рассказал о переговорах с о том, чтобы он стал следующим наставником национальной команды.

Мы знаем, что Ханси — востребованный специалист. У нас были плодотворные переговоры. Флик, конечно, должен подумать, так что нужно дать ему время. Мы будем следить за новостями, и все будем счастливы с ним в качестве тренера национальной сборной.

Моя мечта состояла бы в том, чтобы сделать все это до Евро, чтобы вам не пришлось говорить на эту тему во время турнира.