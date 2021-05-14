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Бирхофф: «Мы были бы счастливы, если бы Флик возглавил сборную Германии»

14 мая 2021, 16:15

Директор немецкой футбольной ассоциации Оливер Бирхофф рассказал о переговорах с Хансом-Дитером Фликом о том, чтобы он стал следующим наставником национальной команды.

Мы знаем, что Ханси — востребованный специалист. У нас были плодотворные переговоры. Флик, конечно, должен подумать, так что нужно дать ему время. Мы будем следить за новостями, и все будем счастливы с ним в качестве тренера национальной сборной.

Моя мечта состояла бы в том, чтобы сделать все это до Евро, чтобы вам не пришлось говорить на эту тему во время турнира.

Напомним, что после Евро-2020 нынешний главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв покинет свою должность. В свою очередь Флик уйдет с поста наставника «Баварии» по собственному желанию.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
14 мая в 16:44
Флик хочет возглавить Тоттенхэм)))))) а почему бы и нет?
КЭТиК
КЭТиК
14 мая в 16:35
В сборной обычно меньше платят, чем в клубе.
beefs
beefs
14 мая в 16:28
Нормальная замена Леву...
swed27
swed27
14 мая в 16:26
Нагельсман не хуже Флика
Али Самаркандский
Али Самаркандский
14 мая в 16:25
Не вижу повода для счастья. Средний тренер.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 мая в 16:17
Флик и возглавит сборную.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 мая в 16:16
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