Рис Джеймс: «Выигрывать трофеи — это часть ДНК „Челси“»

Защитник «Челси» поделился ожиданиями от финального матча Кубка Англии против «Лестера», который состоится завтра.

Очень обидно, когда доходишь до финала, ты близок к тому, чтобы выиграть трофей, но не добиваешься этого [в прошлом году «Челси» уступил в финале Кубка Англии «Арсеналу»]. Поэтому здорово снова оказаться в финале, и, надеюсь, на этот раз мы сможем всё исправить.

Я всегда мечтал сыграть в финале за «Челси». Когда я в детстве болел за «Челси», я всегда мечтал выигрывать трофеи с клубом, который я поддерживаю. В детстве я видел, как основная команда завоевывала множество трофеев, и даже в академии мы выигрывали много трофеев, сыграли во многих финалах и победили во многих турнирах. Это часть ДНК «Челси» – выигрывать трофеи, и я надеюсь, что в этом сезоне мы сможем повторить это.