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Рис Джеймс: «Выигрывать трофеи — это часть ДНК „Челси“»

14 мая 2021, 17:40
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Защитник «Челси» Рис Джеймс поделился ожиданиями от финального матча Кубка Англии против «Лестера», который состоится завтра.

Очень обидно, когда доходишь до финала, ты близок к тому, чтобы выиграть трофей, но не добиваешься этого [в прошлом году «Челси» уступил в финале Кубка Англии «Арсеналу»]. Поэтому здорово снова оказаться в финале, и, надеюсь, на этот раз мы сможем всё исправить.

Я всегда мечтал сыграть в финале за «Челси». Когда я в детстве болел за «Челси», я всегда мечтал выигрывать трофеи с клубом, который я поддерживаю. В детстве я видел, как основная команда завоевывала множество трофеев, и даже в академии мы выигрывали много трофеев, сыграли во многих финалах и победили во многих турнирах. Это часть ДНК «Челси» – выигрывать трофеи, и я надеюсь, что в этом сезоне мы сможем повторить это.

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Все комментарии
Loko best
Loko best
14 мая в 19:15
Единственное,что есть у Челси,как и других клубов АПЛ,это немеренное колличество бабла
sv_1969
sv_1969
14 мая в 18:17
Не много ДНК то)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 мая в 17:42
Чота не так часто вы их выигрываете!
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