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Вьери: «Неправильно винить только одного Роналду в „Ювентусе“»

15 мая 2021, 11:18

Бывший итальянский футболист Кристиан Вьери поделился мнением о выступлениях нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в нынешнем сезоне.

Роналду — лучший бомбардир, он остается феноменом. Когда нужно изменить ситуацию, неправильно винить только его одного, даже если его зовут Роналду. Если он забивает победные голы, то он — бог, а если нет, то от него сразу нужно избавляться? Быть командой — это значит падать и подыматься всем вместе. Это называется спортом.

Напомним, недавно Роналду забил сотый гол за «Юве».

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Ozabot
Ozabot
15 мая в 13:32
Рона можно винить лишь в одном — в нежелании возвращаться назад и помогать на подборе в критические моменты. А когда они с Моратой на поле, то вообще атас. Команда играет ввосьмером.
Тем не менее, трудно представить, где был бы «Ювентус» без опыта и чуйки Роналду. Наверное, даже пониже «Ромы».
ЮЗИК
ЮЗИК
15 мая в 12:36
Виноват каждый начиная с президента клуба
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ VeniaminS (раскрыть)
15 мая в 11:44
Даже если ты Роналду!! В этом сезоне мы не видели команду, а лишь несколько вспышек! Почему это произошло - нужно разбираться , но без лишних эмоций и обвинений в неудаче какого то конкретно игрока ( тем более Роналду) Скорее всего это был комплекс ошибок начиная от руководства и заканчивая триером и отдельными игроками .
swed27
swed27
15 мая в 11:44
Футбол игра командная. Всё зависит от слажености действий
VeniaminS
VeniaminS
15 мая в 11:26
Один в поле не воин.
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