Вьери: «Неправильно винить только одного Роналду в „Ювентусе“»

Бывший итальянский футболист поделился мнением о выступлениях нападающего «Ювентуса» в нынешнем сезоне.

Роналду — лучший бомбардир, он остается феноменом. Когда нужно изменить ситуацию, неправильно винить только его одного, даже если его зовут Роналду. Если он забивает победные голы, то он — бог, а если нет, то от него сразу нужно избавляться? Быть командой — это значит падать и подыматься всем вместе. Это называется спортом.