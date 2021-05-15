Якини: «Кокорину нужно время после двух травм»

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о состоянии российского нападающего Александра Кокорина накануне матча 37-го тура Серии А с «Наполи».
Кокорин сейчас работает в общей группе, но, естественно, ему нужно время после двух травм. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие пару дней.
Этого топаря необходимо отправить на принудительную реабилитацию на лазурные берега Ниццы, Монте-Карло или Канн. Там он восстанавливается гораздо быстрее и ярче. Даже в соцсетях потом доказательства выкладывает о своём усердном отдыхе. Как вариант, в помощь к кокорину можно отправить мамарина, опытного реабилитолога и верного соратника по несчастью.
Этого топаря необходимо отправить на принудительную реабилитацию на лазурные берега Ниццы, Монте-Карло или Канн. Там он восстанавливается гораздо быстрее и ярче. Даже в соцсетях потом доказательства выкладывает о своём усердном отдыхе. Как вариант, в помощь к кокорину можно отправить мамарина, опытного реабилитолога и верного соратника по несчастью.