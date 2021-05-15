Якини: «Кокорину нужно время после двух травм»

Главный тренер «Фиорентины» рассказал о состоянии российского нападающего накануне матча 37-го тура Серии А с «Наполи».

Кокорин сейчас работает в общей группе, но, естественно, ему нужно время после двух травм. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие пару дней.