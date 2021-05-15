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Якини: «Кокорину нужно время после двух травм»

15 мая 2021, 11:11

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о состоянии российского нападающего Александра Кокорина накануне матча 37-го тура Серии А с «Наполи».

Кокорин сейчас работает в общей группе, но, естественно, ему нужно время после двух травм. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие пару дней.

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Все комментарии
neukomm
neukomm ответ galem72 (раскрыть)
15 мая в 17:25
Можно еще Еременко к ним докинуть. Будет тем еще "забивалой"!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
15 мая в 14:31
У Кокорина все травмы и болезни на весь год расписаны . Всё у него путём ! )))
порт
порт
15 мая в 14:26
Продлите ему лучше контракт.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
15 мая в 12:37
Трудности перевода. Верный перевод фраз Джузеппе Якини звучит: "Дайте Кокорину срок."
Leha-ha50
Leha-ha50
15 мая в 12:28
Время придет , когда контракт закончится.
Izmar
Izmar
15 мая в 12:23
Даже в любимом спартаке Кокорин не получал столько травм не играя.
galem72
galem72
15 мая в 12:07
А я о чём говорю?!
Этого топаря необходимо отправить на принудительную реабилитацию на лазурные берега Ниццы, Монте-Карло или Канн. Там он восстанавливается гораздо быстрее и ярче. Даже в соцсетях потом доказательства выкладывает о своём усердном отдыхе. Как вариант, в помощь к кокорину можно отправить мамарина, опытного реабилитолога и верного соратника по несчастью.
Брулин
Брулин
15 мая в 11:56
Всем бы такого начальника
Ironigor
Ironigor
15 мая в 11:45
Время Кокоши продлится до конца контракта, взялись лечить лечите !!! Его всё устраивает !!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
15 мая в 11:38
Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие пару дней ??? )))) Пару лет !!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 мая в 11:30
Когда успевает травмироваться то?
particular
particular
15 мая в 11:29
"Пара дней" - это не та размерность времени, которая применима к Коко...
Союзник противников
Союзник противников
15 мая в 11:17
Не двух,а трёх,ибо у него есть ещё одна-врождённая,усугублённая протекционизмом и незаслуженным обогащением,предоставляемым взрослыми дядями для своих игрушек.
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