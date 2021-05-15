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Карсон: «Не уверен, что получу медаль за победу в АПЛ»

15 мая 2021, 05:53
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)3 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Вратарь «Манчестер Сити» Скотт Карсон дал комментарий после победы над «Ньюкаслом» (4:3) в матче 36-го тура АПЛ. Это была первая за 10 лет игра Карсона в высшем дивизионе Англии.

Я наслаждался каждой минутой своего возвращения на поле. Я рад, что в итоге мы выиграли этот матч. В какой-то момент мне казалось, что я забыл, каково это — принимать непосредственное участие в игре.

К сожалению, ни болельщики, ни моя семья не смогли приехать на матч, но сегодня был ещё один достойный момент моей карьеры.

Самое важное — это три очка. Моё участие — это не главное.

Гвардиола невероятен. Он не похож ни на кого. Он тактический гений.

Я не уверен, получу ли медаль за победу в АПЛ. Но если мне предложат её, я не откажусь. Я должен играть свою роль здесь. Я просто хочу продолжать делать всё возможное, чтобы помогать ребятам.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ ДСА (раскрыть)
15 мая в 08:45
В пропущенных голах его вины нет
ДСА
ДСА
15 мая в 07:45
Оказалось дырявый вратарь.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 мая в 07:32
Грамоту тебк дадут!
Бубнин
Бубнин
15 мая в 07:25
Получишь "За победу над Ньюкаслом" III степени.
ЮЗИК
ЮЗИК
15 мая в 06:12
Раз участвовал, значить получишь
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