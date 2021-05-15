Карсон: «Не уверен, что получу медаль за победу в АПЛ»

Вратарь «Манчестер Сити» дал комментарий после победы над «Ньюкаслом» (4:3) в матче 36-го тура АПЛ . Это была первая за 10 лет игра Карсона в высшем дивизионе Англии.

Я наслаждался каждой минутой своего возвращения на поле. Я рад, что в итоге мы выиграли этот матч. В какой-то момент мне казалось, что я забыл, каково это — принимать непосредственное участие в игре.

К сожалению, ни болельщики, ни моя семья не смогли приехать на матч, но сегодня был ещё один достойный момент моей карьеры.

Самое важное — это три очка. Моё участие — это не главное.

Гвардиола невероятен. Он не похож ни на кого. Он тактический гений.