Карсон: «Не уверен, что получу медаль за победу в АПЛ»

Вратарь «Манчестер Сити» Скотт Карсон дал комментарий после победы над «Ньюкаслом» (4:3) в матче 36-го тура АПЛ. Это была первая за 10 лет игра Карсона в высшем дивизионе Англии.
Я наслаждался каждой минутой своего возвращения на поле. Я рад, что в итоге мы выиграли этот матч. В какой-то момент мне казалось, что я забыл, каково это — принимать непосредственное участие в игре.
К сожалению, ни болельщики, ни моя семья не смогли приехать на матч, но сегодня был ещё один достойный момент моей карьеры.
Самое важное — это три очка. Моё участие — это не главное.
Гвардиола невероятен. Он не похож ни на кого. Он тактический гений.
Я не уверен, получу ли медаль за победу в АПЛ. Но если мне предложат её, я не откажусь. Я должен играть свою роль здесь. Я просто хочу продолжать делать всё возможное, чтобы помогать ребятам.