«Ротор»: «У нас впереди матч жизни, финал чемпионата мира, можно сказать»

Генеральный директор «Ротора» прокомментировал предстоящий матч против «Рубина» в рамках 30-го тура РПЛ .

У нас впереди матч жизни, финал чемпионата мира, можно сказать. Это самый важный матч сезона. «Рубин» будет мотивирован не меньше нашего, но мы можем добыть очки за счет характера, самоотдачи и единства коллектива. В команде боевой настрой, все предельно собраны. Очень серьезно готовимся к противостоянию, важность этого матча понимает каждый.

Будут ли дополнительные премиальные? У нас премиальные за каждую игру есть. Но здесь речь вообще не о финансах. Нам хочется доказать, что мы чего-то стоим в футболе. Когда футболист выходит на поле, он не думает о деньгах, он думает только об игре. Особенно, когда речь идет о сохранении прописки в РПЛ .

Может, кто-то из болельщиков и будет смотреть параллельно матч «Уфы» и «Арсенала», но я — точно нет. Интересует только наша игра.

Будет ли зависеть судьба главного тренера от результата этого матча? Давайте сначала закончим сезон, а уже потом будем рассуждать на эту тему.