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«Ротор»: «У нас впереди матч жизни, финал чемпионата мира, можно сказать»

15 мая 2021, 13:53

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал предстоящий матч против «Рубина» в рамках 30-го тура РПЛ.

У нас впереди матч жизни, финал чемпионата мира, можно сказать. Это самый важный матч сезона. «Рубин» будет мотивирован не меньше нашего, но мы можем добыть очки за счет характера, самоотдачи и единства коллектива. В команде боевой настрой, все предельно собраны. Очень серьезно готовимся к противостоянию, важность этого матча понимает каждый.

Будут ли дополнительные премиальные? У нас премиальные за каждую игру есть. Но здесь речь вообще не о финансах. Нам хочется доказать, что мы чего-то стоим в футболе. Когда футболист выходит на поле, он не думает о деньгах, он думает только об игре. Особенно, когда речь идет о сохранении прописки в РПЛ.

Может, кто-то из болельщиков и будет смотреть параллельно матч «Уфы» и «Арсенала», но я — точно нет. Интересует только наша игра.

Будет ли зависеть судьба главного тренера от результата этого матча? Давайте сначала закончим сезон, а уже потом будем рассуждать на эту тему.

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
15 мая в 20:36
А весь сезон у вас что за матчи были? Опомнились....
An Jo
An Jo
15 мая в 19:44
Ротор, давай до свидания. Надо было в течении всего чемпионата думать про футбол, а не номера отбывать.
ceret
ceret
15 мая в 16:12, ред.
Ротору будет тяжело выиграть,но в футболе все возможно
mortid
mortid
15 мая в 16:10
Когда футболист выходит на поле, он не думает о деньгах, он думает только об игре.
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Сомневаюсь что среди наших такие вообще есть. Наверное поэтому Дзюба-Иуда перебежал в Зенит, что о деньгах не думал.
КЭТиК
КЭТиК
15 мая в 14:58
Болеем за Ротор!
Gahi
Gahi
15 мая в 14:43
Всегда после таких слов  впереди матч жизни, финал чемпионата мира можно сказать, то возникает вопрос, а что мешала Ротору начать играть с первого тура в РПЛ как на чемпионате мира и каждая игра становилась бы вопросом жизни для команды. Город Герой с замечательными традициями как хорошо начинали в начале 90-х финалисты Кубка России 1995 года, бронзовые призёры чемпионата 1996 года, серебряные призёры чемпионата 1997года. Команда Ротор добилась право играть в еврокубках, а нападение какое было у команды Олег Веретенников становится лучшим бомбардиром чемпионата России забив 25 мячей, Валерий Есипов, Владимир Нидергаус, мечта любой команды тогда иметь у себя таких игроков. А сейчас вопрос стоит о сохранения место в РПЛ? Хотелось бы чтобы команда Ротор повторил путь Ростова который пять лет тому назад боролась за право оставаться Премьер Лиги пройдя через стыковые матчи, а через год команда уже боролась за чемпионство, стала второй и удивила всех своей игрой в Лиги Чемпионов УЕФА. Пусть то же самое  случится и с Ротором пройдя через испытания найти свою игру и добиться успеха. Удачи 
mihaluch
mihaluch
15 мая в 14:31
Зачем было доводить дело до последнего тура.
izrafel
izrafel
15 мая в 14:15
Сложный будет матч для Ротора
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 мая в 14:15
Да, только у вашего соперника тоже матч жизни.
Ironigor
Ironigor
15 мая в 14:09
Да уж, обе команды будут биться. И обеим командам нужна только Победа. Одни хотят попасть в Европу, другие не хотят обратно в ФНЛ. И действительно для Ротора это будет матч жизни и битва ожидается очень серьёзной !!! Никто не будет уступать и биться до последнего. Ожидается девяносто минут хорошего футбола. Буду болеть за Ротор , у нас болельщиков (Алании) и Ротора всегда были дружественные отношения и естественно моё предпочтение очевидно. Ротор должен остаться играть в РПЛ, просто очень много нюансов которые с самого начала чемпионата не дали им сейчас того, что сейчас команда оказалась в такой ситуации. Удачи тебе Ротор , Алания с тобой !!!
Всем Добра !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
15 мая в 13:59, ред.
Ротор все же жаль будет, если они вылетят. Сезон для них сложился очень неудачно. Но посмотрим , может и выкарабкаются???
STVA 1
STVA 1
15 мая в 13:54
Рубину тоже победа нужна
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