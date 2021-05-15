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Газизов: «Впереди самая важная игра сезона»

15 мая 2021, 13:05
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа2 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал предстоящий матч 30-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

Впереди самая важная игра сезона, ее надо достойно пройти. Будет решаться наша судьба, так что, естественно, команда эмоционально подходит к этому матчу. Но и у соперника то же самое, поэтому равнодушных точно не будет. Ждем тяжелой и очень важной игры.

Параллельно будет играть «Ротор», так что будем посматривать за их результатом. Сказать, что не будем следить — лукавство. Всегда параллельно включаем матчи конкурентов: иногда это дает сильный настрой.

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Мaлик
Мaлик
15 мая в 14:23
Посмотрим на этот матч
beefs
beefs
15 мая в 13:31
раньше нужно было думать...
drug01
drug01
15 мая в 13:13
Желаем удачи победы
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