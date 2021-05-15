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Червиченко: «Не давал бы гарантий, что останется „Спартак“ на втором месте»

15 мая 2021, 12:43

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о заключительном туре РПЛ.

Я бы не был ни в чем уверен насчет «Спартака». Как мне кажется, «Локомотив» свой последний матч точно выиграет. Смогут ли красно-белые победить или даже сыграть вничью, у меня большие сомнения. Грозный никому ничего не подарит. Талалаев — парень, который бьется до последнего. Если еще соседи по турнирной таблице простимулируют «Спартак», то все будут убиваться на поле. «Ахмату» кроме престижа и премиальных ничего не надо. А у «Спартака» все будет на нерве. Если еще хозяева умудрятся забить первые, то не факт, что красно-белые переломят ход игры. Ничья для «Спартака» к концу матча, допустим, вообще нервная трясогузка. Не давал бы гарантий, что останется «Спартак» на втором месте.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых ответ rubinovyi2 (раскрыть)
15 мая в 20:17
Такое чувство что пока Червиченко не нагадит на Спартак день у него не задастся.
rubinovyi2
rubinovyi2
15 мая в 15:12
Если бы не Спартак,Червиченко захлебнулся бы собственной желчью..(
Locomotive Breath
Locomotive Breath
15 мая в 14:57
Ставлю на Куку и Безбо, что оба забьют))).
YVG
YVG
15 мая в 14:33
Судья будет кукуян, счет заранее известен. Червь пургу несет.
Ванечка
Ванечка
15 мая в 14:31
Вечно влезет поперек
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
15 мая в 13:00
Всё хочу тебя выловить и спросить, как ты считашь, это случайность, что кукуян снова будет обслуживать матч спартака или...?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 мая в 12:58
Большинство разделяет мнение червя но кукуян думает прямо наоборот.
1-я конная
1-я конная
15 мая в 12:55
Ты видел кто судить будет Ахмат и Локо? Это как сказать: "Я бы не дал гарантий, что Химки устроят шоу и сдадут матч Спартаку"
Shustriy
Shustriy
15 мая в 12:51
спартак и пятого места не заслуживает с такой игрой.
makkie
makkie
15 мая в 12:50
Червиченко спит и видит, чтобы Спартак не занял 2-е место - ибо как кость в горле!
STVA 1
STVA 1
15 мая в 12:49
На счёт ничего не дарит это он погорячился
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