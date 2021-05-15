Червиченко: «Не давал бы гарантий, что останется „Спартак“ на втором месте»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о заключительном туре РПЛ .

Я бы не был ни в чем уверен насчет «Спартака». Как мне кажется, «Локомотив» свой последний матч точно выиграет. Смогут ли красно-белые победить или даже сыграть вничью, у меня большие сомнения. Грозный никому ничего не подарит. Талалаев — парень, который бьется до последнего. Если еще соседи по турнирной таблице простимулируют «Спартак», то все будут убиваться на поле. «Ахмату» кроме престижа и премиальных ничего не надо. А у «Спартака» все будет на нерве. Если еще хозяева умудрятся забить первые, то не факт, что красно-белые переломят ход игры. Ничья для «Спартака» к концу матча, допустим, вообще нервная трясогузка. Не давал бы гарантий, что останется «Спартак» на втором месте.