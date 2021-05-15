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Слуцкий: «Для „Ротора“ и для нас это ключевая игра сезона»

15 мая 2021, 12:50
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 1Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал предстоящий матч с «Ротором» в заключительном туре РПЛ.

Это для «Ротора» и для нас ключевая игра сезона. Думаю, будет максимально бескомпромиссный матч. Пользуясь случаем, приглашаю болельщиков — все-таки ключевая игра. Поэтому обращаюсь с огромной просьбой прийти на стадион и поддержать команду, погода наконец-то великолепная. Думаю, все получат удовольствие от заключительной игры сезона.

Две последние игры «Ротор» провел на принципиально ином уровне, чем они играли до этого. Обыграли «Ахмат», проиграли уже в самой концовке «Сочи» в равной напряжённой борьбе, имея моменты. Поэтому отступать им некуда, как и нам.

Дело не столько в еврокубках, куда мы можем попасть. Дело в том, что в карьере и футболистов, и тренеров не бывает большого количества успешных сезонов. А сезон — это все-таки целый прожитый год. По футбольным меркам это большое расстояние. У нас есть все шансы завершить его на мажорной ноте. Естественно, мы попытаемся этим шансом воспользоваться.

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Все комментарии
Timmi-80
Timmi-80
вчера в 12:32
Победы Рубину!!!
dadrail
dadrail
15 мая в 14:26
Да уж обоим нужна победа
Caniggia
Caniggia
15 мая в 13:18, ред.
Интрига, однако! Волгоградец Слуцкий отправляет Волгоградский Ротор в ФНЛ!
rubinovyi2
rubinovyi2
15 мая в 13:06
Левонид,надеюсь это не просто слова,заодно может и присмотришь кого,из бывших Рубиновых...))
Удачи Рубин!
МапС
МапС
15 мая в 13:03
Не представляю состояние Слуцкого, которому предстоит играть с клубом из родного города, которому грозит вылет из вышки.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 мая в 12:59
Для Ротора - это последний шанс, так что парни будут биться до последней минуты. Но и Рубину три очка нужны как воздух для попадания в ЕК. По всем раскладам Рубин вроде как фаворит, но в одной игре любая команда может прыгнуть выше головы. Матч для обеих команд очень важен, потому наверняка будет очень напряженным.
Всем здоровья.
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