Слуцкий: «Для „Ротора“ и для нас это ключевая игра сезона»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал предстоящий матч с «Ротором» в заключительном туре РПЛ .

Это для «Ротора» и для нас ключевая игра сезона. Думаю, будет максимально бескомпромиссный матч. Пользуясь случаем, приглашаю болельщиков — все-таки ключевая игра. Поэтому обращаюсь с огромной просьбой прийти на стадион и поддержать команду, погода наконец-то великолепная. Думаю, все получат удовольствие от заключительной игры сезона.

Две последние игры «Ротор» провел на принципиально ином уровне, чем они играли до этого. Обыграли «Ахмат», проиграли уже в самой концовке «Сочи» в равной напряжённой борьбе, имея моменты. Поэтому отступать им некуда, как и нам.

Дело не столько в еврокубках, куда мы можем попасть. Дело в том, что в карьере и футболистов, и тренеров не бывает большого количества успешных сезонов. А сезон — это все-таки целый прожитый год. По футбольным меркам это большое расстояние. У нас есть все шансы завершить его на мажорной ноте. Естественно, мы попытаемся этим шансом воспользоваться.