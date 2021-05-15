Бакаев: «Игра с „Ротором“ будет одной из тяжелейших в сезоне»

Полузащитник «Рубина» прокомментировал предстоящий матч 30-го тура РПЛ с «Ротором».

Подготовка проходит в штатном режиме, ничего не поменялось. Думаю, подготовились хорошо. Игра покажет. «Ротор» борется за выживание. Безусловно, будет сложный матч, они приедут биться. В любом случае это будет один из самых тяжелых матчей в нашем чемпионате для нас.

Эмоции от сезона только положительные, надо просто выходить сейчас и делать все для того, чтобы победить. А там уже дальше посмотрим.