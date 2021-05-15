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Бакаев: «Игра с „Ротором“ будет одной из тяжелейших в сезоне»

15 мая 2021, 13:30
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 1Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев прокомментировал предстоящий матч 30-го тура РПЛ с «Ротором».

Подготовка проходит в штатном режиме, ничего не поменялось. Думаю, подготовились хорошо. Игра покажет. «Ротор» борется за выживание. Безусловно, будет сложный матч, они приедут биться. В любом случае это будет один из самых тяжелых матчей в нашем чемпионате для нас.

Эмоции от сезона только положительные, надо просто выходить сейчас и делать все для того, чтобы победить. А там уже дальше посмотрим.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 мая в 13:33
Каждая игра сложная...
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