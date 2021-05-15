Пономарев: «Думаю, что армейцы выдержат и обыграют „Динамо“»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал предстоящий матч 30-го тура РПЛ между армейцами и «Динамо».

Победа над «Динамо»? Все зависит от Влашича. На него вся надежда, на него постоянно играют. Может, его отсутствие скажется положительно. Если его не будет, то получится командное взаимодействие. Все будут стараться забить. Думаю, что армейцы выдержат и обыграют «Динамо». Тем не менее выйти в еврокубки будет очень сложно. Там «Рубин», «Сочи» и другие команды, которые не хотят сдавать позиций. Самое главное сейчас — это побеждать, а остальное приложится.