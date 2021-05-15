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Пономарев: «Думаю, что армейцы выдержат и обыграют „Динамо“»

15 мая 2021, 12:46
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал предстоящий матч 30-го тура РПЛ между армейцами и «Динамо».

Победа над «Динамо»? Все зависит от Влашича. На него вся надежда, на него постоянно играют. Может, его отсутствие скажется положительно. Если его не будет, то получится командное взаимодействие. Все будут стараться забить. Думаю, что армейцы выдержат и обыграют «Динамо». Тем не менее выйти в еврокубки будет очень сложно. Там «Рубин», «Сочи» и другие команды, которые не хотят сдавать позиций. Самое главное сейчас — это побеждать, а остальное приложится.

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cska59
cska59
15 мая в 15:37, ред.
Завтра я с детства за Химки(на один день).
cska59
cska59 ответ Рязань 062 (раскрыть)
15 мая в 15:35
Ну да,там его Яблонец дожидается.
Сидор новый
Сидор новый
15 мая в 14:29
А Динамовцы тоже так думают
Рязань 062
Рязань 062
15 мая в 13:22
да нафига клубу еврокубке??????? в этом году нужно собрать нормальную , боеспособную команду и не траьть силы на игры на 3 фронта. у нас есть сильнейший в мире клуб спартак, пусть он там играет. кроме него лигу чемпионов никто не в состоянии выиграть
Leha-ha50
Leha-ha50
15 мая в 12:54
Учитывая проблемы в защите , я бы не стал армейцам заранее отдавать предпочтение. Да, матч с Краснодаром провели очень хорошо. Но игра на игру не приходится. Динамо выйдет полностью раскрепощенным. Они ничего не теряют. Так что матч обещает быть веселым.
Ждем игры, а уж после можно и посудачить.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
15 мая в 12:50
Только Победа нужна ЦСКА !!!
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