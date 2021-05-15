Шомуродов: «Я не ждал, что забью 7 голов в своём первом сезоне в Серии А»

Нападающий «Дженоа» прокомментировал дубль в ворота «Аталанты» (3:4) в матче 37-го тура Серии А.

Я выполнял установку на игру. Я не ждал, что забью 7 голов в своём первом сезоне в Серии А, но старался показать себя с хорошей стороны.

У меня очень хорошие ощущения от игры с Пандевым, у него можно многому научиться. Я думаю, что я уже многому научился у Горана.

Мой лучший гол в этом сезоне? В ворота «Специи» [2:0], потому что мы победили в этом матче.