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Шомуродов: «Я не ждал, что забью 7 голов в своём первом сезоне в Серии А»

15 мая 2021, 20:17
ДженоаЛоготип футбольный клуб Дженоа (Генуя)3 : 4Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов прокомментировал дубль в ворота «Аталанты» (3:4) в матче 37-го тура Серии А.

Я выполнял установку на игру. Я не ждал, что забью 7 голов в своём первом сезоне в Серии А, но старался показать себя с хорошей стороны.

У меня очень хорошие ощущения от игры с Пандевым, у него можно многому научиться. Я думаю, что я уже многому научился у Горана.

Мой лучший гол в этом сезоне? В ворота «Специи» [2:0], потому что мы победили в этом матче.

В нынешнем сезоне Шомуродов провёл 30 матчей за «Дженоа» в Серии А, записав на свой счёт 7 забитых голов и 1 результативную передачу.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
вчера в 07:14
7 голов для игрока с лавки с посредственной командой это крутое достижение, тем более в первый сезон. Парень адаптировался с ходу и играет всегда с душой. Удачи ему в дальнейшем.
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 00:08
7 это не 27, и даже не 17. Да согласен, с не самой сильной командой, с выходами на замену может и 7 голов показатель, но это должно только подталкивать и мотивировать тебя забивать ещё больше. Хочешь достичь высоких уровней, работай ещё больше!! А результаты будут и не маленькие. Удачи в дальнейшей карьере.
УЕСКА
УЕСКА
15 мая в 23:39
7 голов за 30 матчей это невысокий результат для нападающего. Тут особо нечем гордиться.
juvenale
juvenale
15 мая в 21:55
красивое число
bsww
bsww
15 мая в 21:42
В смысле в первом сезоне, вроде есть ещё 1 игра или он на последний матч получил дисквалификацию и не сможет забить 8-ой мячик?
КЭТиК
КЭТиК
15 мая в 20:43
Проморгал мы такого игрока.
Аксинья
Аксинья
15 мая в 20:37
Ну ведь не зря ты носишь на футболке 61-й номер ))
pomor45
pomor45
15 мая в 20:31
Не обольщайтесь, если вам улыбнулась фортуна, возможно она просто оскалилась.
beefs
beefs
15 мая в 20:26
вот так и нужно, тихо спокойно без всяких понтов, пример всем нашим звездюкам...
STVA 1
STVA 1
15 мая в 20:21
Молодец. Так держать
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