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Головин: «Немногие россияне играют и преуспевают в Европе»

15 мая 2021, 18:37

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопросы клубной пресс-службы.

О сезоне

Думаю, это лучший мой сезон, но я не могу объяснить почему. Персонал делает отличную работу, и я очень рад развиваться в этой команде, которая играет в хороший футбол.

О любимой позиции

Мне всё равно, потому что для меня самое главное — играть. Будь то позиция «шестёрки», «восьмёрки», «десятки» или даже игра на флангах. Это не имеет значения. В ЦСКА, моём старом клубе, я играл на фланге и на позиции «шестёрки». Для меня самое главное — играть как можно больше и проявлять свои качества.

О будущем в «Монако»

Мне здесь очень хорошо. Я счастлив играть за «Монако». Русскому футболисту непросто адаптироваться, когда приезжаешь в Европу. Но этот период уже позади. Я очень рад. Я не хочу говорить о будущем, потому что я сосредоточен на следующих матчах.

О том, почему русскому футболисту сложно адаптироваться в Европе

Это сложно объяснить. Может есть чувство ностальгии. Возможно, это связано с нашим менталитетом, мы хорошо себя чувствуем дома, чтобы защищать цвета родной команды. Немногие россияне играют и преуспевают в Европе, и я надеюсь, что это изменится в будущем.

О знании французского языка

Немного понимаю его. Я понимаю футбольный жаргон, потому что слова довольно лёгкие для понимания. Но французский язык выучить очень сложно. Я не всё понимаю.

Напомним, что неделю назад Головин вылечился от коронавируса.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
15 мая в 20:12
Молодец Александр ....
Гордимся воспитанником ЦСКА.
Kaguzuti
Kaguzuti
15 мая в 19:04
Огласите весь список, пжалста!
ЮЗИК
ЮЗИК
15 мая в 18:55
Их всего пару человек
Igo0rek
Igo0rek
15 мая в 18:45
Пример надо брать с таких как Головин, Миранчук, Зинченко... А у нас во всю смакуют клоуна Дзюбу, который является абсолютной бездарностью. И показывать хоть что-то он может только в рамках РПЛ и против всяких Сан-Марино и Андорр.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
15 мая в 18:40
Там другой уровень
izrafel
izrafel
15 мая в 18:40
Не многословен...но молодец!
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