Головин: «Немногие россияне играют и преуспевают в Европе»

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопросы клубной пресс-службы.
О сезоне
Думаю, это лучший мой сезон, но я не могу объяснить почему. Персонал делает отличную работу, и я очень рад развиваться в этой команде, которая играет в хороший футбол.
О любимой позиции
Мне всё равно, потому что для меня самое главное — играть. Будь то позиция «шестёрки», «восьмёрки», «десятки» или даже игра на флангах. Это не имеет значения. В ЦСКА, моём старом клубе, я играл на фланге и на позиции «шестёрки». Для меня самое главное — играть как можно больше и проявлять свои качества.
О будущем в «Монако»
Мне здесь очень хорошо. Я счастлив играть за «Монако». Русскому футболисту непросто адаптироваться, когда приезжаешь в Европу. Но этот период уже позади. Я очень рад. Я не хочу говорить о будущем, потому что я сосредоточен на следующих матчах.
О том, почему русскому футболисту сложно адаптироваться в Европе
Это сложно объяснить. Может есть чувство ностальгии. Возможно, это связано с нашим менталитетом, мы хорошо себя чувствуем дома, чтобы защищать цвета родной команды. Немногие россияне играют и преуспевают в Европе, и я надеюсь, что это изменится в будущем.
О знании французского языка
Немного понимаю его. Я понимаю футбольный жаргон, потому что слова довольно лёгкие для понимания. Но французский язык выучить очень сложно. Я не всё понимаю.
Напомним, что неделю назад Головин вылечился от коронавируса.
Гордимся воспитанником ЦСКА.
Гордимся воспитанником ЦСКА.