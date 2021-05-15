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Де Лигт: «В Италии защита — это настоящее искусство»

15 мая 2021, 12:21

Защитник Матийс де Лигт рассказал о своем развитии в «Ювентусе».

С тех пор как я перешел в «Ювентус», я сильно вырос морально, стал более зрелым. Мне пришлось привыкнуть к стилю игры в Италии, к тому, как здесь двигаются. Когда я играл за «Аякс», я уделял гораздо больше внимания отдельным нападающим, здесь я должен обращать внимание на свою позицию. Я не всегда слежу за игроком, у которого мяч, но я должен всегда следовать за тем футболистом, который бежит из глубины без мяча. Это вопрос оценки наилучшего варианта. Кьеллини в этом настоящий мастер. У него большой опыт, я многому у него научился. В Италии защита — это настоящее искусство.

Ранее де Лигт признался, что хотел бы стать капитаном «Ювентуса».

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Все комментарии
idres
idres
15 мая в 14:32
Да не только в Италии
Ozabot
Ozabot
15 мая в 14:10
Искусство игры рукой. Особенно касается обороны «Ювентуса». В гандболе бы стали звездами )
Mangur
Mangur
15 мая в 12:43
Посмотрим. Автобус Слуцкого пока эффективней
1bear
1bear
15 мая в 12:33
...ну пока получается не очень,но парень молодой - всё впереди
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