Де Лигт: «В Италии защита — это настоящее искусство»

Защитник рассказал о своем развитии в «Ювентусе».

С тех пор как я перешел в «Ювентус», я сильно вырос морально, стал более зрелым. Мне пришлось привыкнуть к стилю игры в Италии, к тому, как здесь двигаются. Когда я играл за «Аякс», я уделял гораздо больше внимания отдельным нападающим, здесь я должен обращать внимание на свою позицию. Я не всегда слежу за игроком, у которого мяч, но я должен всегда следовать за тем футболистом, который бежит из глубины без мяча. Это вопрос оценки наилучшего варианта. Кьеллини в этом настоящий мастер. У него большой опыт, я многому у него научился. В Италии защита — это настоящее искусство.