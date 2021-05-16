ГлавнаяНовости

Колосков: «Того, что происходит в России, нет ни в одной стране мира»

вчера, 11:55

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на мнение генерального секретаря данной организации Александра Алаева, который заявил, что Россия является флагманом мирового футбола.

Справедливые слова, отражающие суть происходящего в российском футбольном сообществе. Речь идёт о чисто организационных вопросах, а не о достижениях сборной команды и клубов. Действительно, того, что происходит в России, нет ни в одной стране мира. Россия не остановила чемпионат и в прошлом, и в этом году, несмотря на пандемию. Во-вторых, Россия — первая страна, где были допущены зрители: сначала — 25 процентов, потом — 50 и так далее. Наконец, были проведены все тренировочные сборы и клубов, и сборных.

Все новости
«Бери перчатки и сам вставай в ворота». Овчинников — о конфликте с Сёминым
Сегодня, 23:12 Комментарии4
«Сладко-горький сезон». Крыховяк — о минувшем розыгрыше РПЛ
Сегодня, 22:45 ФотоКомментарии3
Игрок «Уфы»: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Не считал людьми»
Сегодня, 20:04 Комментарии18
Промес: «Слова Тедеско в перерыве матча с „Ахматом“ зацепили игроков»
Сегодня, 19:50 Комментарии11
Газизов: «Урунов возвращается в „Спартак“»
Сегодня, 19:31 Комментарии7
Дзюба: «Бесит, какие игроки „Спартака“ симулянты. Падают, кричат и визжат»
Сегодня, 18:17 Комментарии140
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
particular
particular
вчера в 14:58
Функционер, даже бывший, всегда говорит гладко, величественно и ниочём...
Союзник противников
Союзник противников ответ Некакойшенко (раскрыть)
вчера в 13:52
    alexamit
    alexamit
    вчера в 13:28
    Колосков видно не в курсе,что РФС творит с Оренбургом.Третий Фурсенко.
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    вчера в 13:21
    Парень явно погорячился,евро покажет кто лидер. К сожалению наш футбол если и лидер, то только по распилу гос бюджета, и многочисленные банкротства клубов с милиардными долгами это подтверждают.
    петр сидоров
    петр сидоров
    вчера в 13:20
    ну дает колосков
    ты б лучше рассказал сколько у нас клубов загнулось за 20 лет
    на 70%територии страны вообше нет никакого футбола
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    вчера в 13:16
    Это напоминает путинских пропагандистов Соловьева и Киселева....
    Такие персонажи не заслуживают внимания....
    Шавки лают караван идет...
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    вчера в 13:08, ред.
    Перечитал несколько раз, по началу показалось что кто-то из европейских или мировых футбольных чиновников похвалил а в РФС это приняли и подтвердили. Но, потом как я понял оба работники одной и той же организации? Тоесть один высказался а другой похвалил??

    Когда футбол в поссоветском пространстве станет мировым?? Только после ухода коррупции и правильного распределения финансов, чтобы хоть как-то поддержать и мотивировать талантливых молодых ребят.
    Талантов очень много, очень. Но они и остаются на улице. Бегают босиком, играют в футбол на пыльных полях глотая килограммами пыли. Никаких условий именно для талантов. Система селекции и отбора не работает. Везде решают знакомство, и кумовство ну или деньги.

    Такими темпами мы никогда не поднимем уровень нашего футбола.
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    вчера в 13:02
    Всем расскажем мы круты
    Круче только горы
    А на деле всем влетим
    Если нету форы
    Даже фора не предел
    Пролетать Газпрому
    Всем известно наш удел
    Смыться из дурдому
    galem72
    galem72
    вчера в 13:00
    "...Россия не остановила чемпионат и в прошлом, и в этом году, несмотря на пандемию..."

    Редкостная чушь чиновья. лукашеску в прошлом году вообще оценивал наличие вируса по визуальному присутствию того в воздухе. Если его не видно — значит, его нет!
    izrafel
    izrafel
    вчера в 12:58
    Сплошной беспредел...
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 12:54
    Лучше помолчал бы!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 12:52, ред.
    То что вы все вместе взятые РФС и Минспорт, можете много глаголить, это факт! И рубить баблосы в немереном количестве, прячась в стадионы футбольные поля , манежы , вообщем везде где можно спрятаться и ещё при это всё это преподнести с невероятным пафосом . Как пример стадион 🏟 в Петербурге. Миллиарды разлителись по карманам чинуш, как еще и бакланы грызущие крышу стадиона дают повод на премиальные !!! А вот конкретно заняться развитием футбола оказывается вообще некому . И это Факт , глядя на детский и ... до сборной России! Как то так, по моему мнению.
    Всем Добра!
    beefs
    beefs
    вчера в 12:52
    ну и дает, а вообще то мы первые по ликвидации обанкротившихся клубов, по строительству ненужных стадионов, по самому предвзятому судейству и по количеству скандалов и в результате мы флагман Европейского футбола, ура!!!
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 12:51
    Это достижения не футбольных властей,а политическая воля руководства страны и и оценки противоэпидемической ситуации(и неважно-обоснованная,или нет).От вас нихрена ничего не зависело.
    Джон Иванов 2
    Джон Иванов 2
    вчера в 12:48
    Это точно, такого бардака нет ни в одной развитой футбольной структуре
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 12:44
    А игры нет
    Александр Апалько
    Александр Апалько
    вчера в 12:38
    То, что он наговорил ни о чём ещё не говорит.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 12:37
    Как я понял РФС решил присвоить заслугу себе, хотя просто это банальное разрешение правительства, но как упустить способ превознести себя за это. Да и допуск зрителей на стадион ни в коем случае не делает Россию флагманом мирового футбола.
    Little Caprice
    Little Caprice
    вчера в 12:34
    С таким флагманом этот вид спорта быстро загнётся.
    LOpp
    LOpp
    вчера в 12:32
      BDA8181
      BDA8181
      вчера в 12:28
      Балабол, ска ты начал этот развал футбола! Ни одной реформы нормальной. Зато живёшь на " честные " денюшки и в хобот нидуешь. А теперь ещё что то вякаешь! Таких как ты нужно расстреливать с конфискацией имущество и на родных клеймо враг народа!!!!
      radone
      radone
      вчера в 12:24
      Какая-же двусмысленная фраза про футбол в России, вот уж точно, того, что происходит в российском футболе точно нигда не происходит
      berda2003
      berda2003
      вчера в 12:22
      сам себя не похвалишь - ходишь, как обо...ранный...
      ни в одной стране мира нет столько бездельников от футбола - начиная от генерального секретаря и заканчивая почётным президентом, ...
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      вчера в 12:08
      Любят наши толстолобики постучать кулаком в свою грудь.
      Project Pandora
      Project Pandora
      вчера в 12:07, ред.
      Если кратко перевести слова Колоскова: "Такого пофигизма на здоровье людей нет ни в одной стране мира, потому и бла-бла-бла ..."
      Garrincha58
      Garrincha58
      вчера в 12:07
      Вячеслав Колосков вам надо смерить температуру
      drug01
      drug01
      вчера в 12:02
      Ив были всегда первые...
      Rattlehead
      Rattlehead
      вчера в 12:01
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 12:00
      белорусы вроде играли
      ARMENIAN
      ARMENIAN
      вчера в 12:00
      бредни сумасшедших
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100