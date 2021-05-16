Колосков: «Того, что происходит в России, нет ни в одной стране мира»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на мнение генерального секретаря данной организации Александра Алаева, который заявил, что Россия является флагманом мирового футбола.

Справедливые слова, отражающие суть происходящего в российском футбольном сообществе. Речь идёт о чисто организационных вопросах, а не о достижениях сборной команды и клубов. Действительно, того, что происходит в России, нет ни в одной стране мира. Россия не остановила чемпионат и в прошлом, и в этом году, несмотря на пандемию. Во-вторых, Россия — первая страна, где были допущены зрители: сначала — 25 процентов, потом — 50 и так далее. Наконец, были проведены все тренировочные сборы и клубов, и сборных.