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Геркус — о желании Мухина перейти в ЦСКА: «Скверное решение»

вчера, 10:52

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на слухи о том, что ЦСКА может перехватить хавбека Максима Мухина у москвичей.

Парень перешел из «Крыльев Советов» в систему «Локомотива». Подписал контракт до 2023-го. Хорошо заиграл в «Казанке» и стал привлекаться к основе (на фоне травмы Баринова, но это не очень важно). 8 ноября дебютировал. Получил тот самый ШАНС, ради которого переходил. Которого ждут десятки и сотни молодых парней.

Сыграл даже в Лиге чемпионов. Играл бок о бок с лучшим опорником чемпионата и лучшими центральными защитниками. Не просто в команде, а в команде, которая четыре года уже в топ-2 в России. Рос, получал опыт и уверенность. Вызвался в сборную и завоевал первый трофей.

Парень молодец, но главные молодцы – это клуб, главный тренер и остальные тренеры, партнеры по команде и болельщики.

И вот, после счастливой истории успеха, сбывшейся мечты, мы читаем «хочет уйти, им интересуются». Понятно, что агент продает эту историю, предлагает игрока всей Москве – работа такая. Но сам-то Максим? Журналисты? Вы-то чего?

Зарплата маленькая? Не смешите. К чему это? Когда подписывал контракт многолетний – была нормальной, а тут стала маленькой? Уважайте контракт. Не нравятся условия? Доиграй до конца контракта год – тебе 19 лет всего. Следующим летом будешь свободным агентом, получишь подъемные и рыночную зарплату.

Клуб ведет себя неактивно? Это как? Парень выходит в старте в финале Кубка. Куда активнее?

И что же делает наш герой? Он позволяет себе думать, что его «недооценивают», собирается расторгать контракт и уходить в другой клуб, к другому тренеру (про которого еще сто раз нужно подумать, надолго ли он там), в другую схему, к другим партнерам по команде, другим болельщикам.

Скверное решение. Неочевидное, недальновидное и очень неуважительное к клубу «Локомотив».

Когда они [молодые] уходят к конкуренту не по спортивным причинам, к более слабому конкуренту, к более слабому тренеру, не дождавшись конца контракта, из-за ДЕНЕГ – это плохая ситуация для него, для всех молодых игроков, для футбола в целом.

Как об этом писать хорошо? Я не знаю.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:09
Теперь я сомневаюсь, что ЦСКА удастся его заполучить...
dzvinka
dzvinka
вчера в 15:02, ред.
геркус, кредо которого "делать что-то ради денег", критикует парня который хочет принять решение "ради денег" - мммм, прикольно
BDA8181
BDA8181
вчера в 14:59, ред.
Так сами виноваты, не нужно было изначально молодым предлогать космические зарплаты. Вот теперь пожинаете свои труды ))И не нужно говорить про честь и достоинства и патриотизм.
vinyardrip
vinyardrip ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 14:50
2-0
Сп62
Сп62
вчера в 13:47, ред.
В Геркусе говорит обида и больше ничего. Сегодня всё решают деньги, тем более большие деньги и с этим трудно спорить. Так есть в Европе, так есть и у нас.
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:27, ред.
Любой контракт в том числе и футбольный имеет легальные условия досрочного расторжения. Если контракт расторгнут в соответствии с его условиями считай контракт добросовестно выполнен...все остальное лирика...
makkie
makkie ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 13:24, ред.
Ну ты как всегда, нашёл к чему прицепиться.
До сих пор думаю, что за Локо ты не болеешь. Цель бросать камни в огород Спартака. Ну удачи!

С Ахматом никто лёгкой игры не ждёт. Они выйдут биться на своём поле. Лично я переживаю даже за ничью, не говоря уже о победе. Всякое может случиться.
Брулин
Брулин
вчера в 13:19
1)Если действует по контракту, то действует честно. 2) Он не "локомотивовец" от рождения и не имеет клубных пристрастий. 3) ЦСКА слабее Локо в текущий момент, но завтра всё может поменяться. 4) Опорная зона в Локо (Крыховяк и Баринов) значительно сильнее опорки в ЦСКА, поэтому для 19 летнего пацана больше шансов закрепиться у армейцев. 5) Зарплата. Итог: разумные действия футболиста, его агента и ЦСКА и недальновидный менеджмент Локо!
порт
порт
вчера в 13:15
Второй Сычёв?
safari-05
safari-05 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:15
Вряд-ли в 30 раз большую зарплату предложили. Я лично согласен с Геркусом.
Мaлик
Мaлик
вчера в 13:06
Ну рыбка ищет где глубже
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 13:01
150 тыс. руб в месяц платить не стыдно?))
nikot
nikot
вчера в 12:59
Уйдет,иначе в армию заберут!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:50
Пусть думает сам
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 12:46
    STVA 1
    STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 12:46
    Напоминает Червиченко)))
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 12:37
    Много денег и разговоров,за совсем молодого, хоть и перспективного
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 12:33
    В 19 лет ещё такая каша в голове.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 12:28, ред.
    А что Спартак уже оформил путёвку в ЛЧ, что бы Локо в ЛЕ играл? Локо уже как минимум в групповом этапе, но и ЛЧ пока не потеряна. Любите вы заранее праздновать, не можете подождать немного. Ну, что же "удачи" вам в Грозном! Может Мухина и Локо избавите от ЛЕ (при удачной игре с Уралом)!!!
    blitz
    blitz ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 12:25
    Может потому что Мухин в курсе, что у железнодорожников есть риск не получить лицензию РФС в ближайшие годы. Что Локо может закончить год с убытком в несколько миллиардов рублей, может Мухин смотрит на несколько ходов вперед.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 12:20, ред.
    Находясь за высоким забором, трудно, что-то увидеть или услышать. Геркус сам не ангел и его догадки, домыслы, предположения можно опустить. Если что-то и произойдет, я думаю, что представители Локо или ЦСКА оповестят футбольную общественность.
    А сейчас Геркус просто разжигает никому не нужные страсти.
    Всем здоровья.
    Рязань 062
    Рязань 062 ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 12:20
    и кто из молодежи развился в локомотиве? если только юный смолов, надежда всея руси.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 12:16, ред.
    Ага ты это Хвичи расскажи. Которого сплавили в Локо предложив кабальный контракт, на который никто на его месте никогда бы не согласился. Мухин решил поступить как Хвича.
    Project Pandora
    Project Pandora
    вчера в 12:11
    Скверное желание получать бОльшую зарплату? Альтруисты, отзовитесь.
    makkie
    makkie
    вчера в 12:02
    Мне кажется, Мухину проще и лучше прогрессировать в Локо, а не в цска.
    По крайней мере и титулы будут, и в ЛЕ поиграет, и в сборную продолжит попадать.
    А что в цска сейчас? Самодур Орешкин, трансферы в утиль и невнятная игра с Оличем.
    swed27
    swed27 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    вчера в 11:58
      STVA 1
      STVA 1
      вчера в 11:30
      А не давал ли Илюша сам большие зрЯплаты игрокам! Вот если это правда Коняшки и переманили игрока!Поделом как говорится!
      Рязань 062
      Рязань 062
      вчера в 11:29
      Сергей Игнашевич перешел из этого локомотива и совсем не жалел...локомотив это вообще 5е колесо в телеге
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 11:29
      Геркус знатоГ)))
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 11:26
      Если разговоры про ЦСКА правда (в чём я глубоко сомневаюсь), то Локо нужно подумать, как удержать своего игрока. Конечно если он нужен.
      Но зарплата в 30 раз больше чем нынешняя- это повод игроку уйти в другую команду. Парень перерос нынешнюю зарплату, почему бы её не прибавить?
      С другой же стороны если заключил контракт, будь добр отрабатывать. А после окончания с чистой душой в любую команду...
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