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Караваев рассказал об отношении молодых игроков к Жиркову

вчера, 10:29

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев заявил, что в команде молодые игроки уважительно относятся к ветерану Юрию Жиркову.

Мы не называем его по отчеству, только Юра. В команде как можно по отчеству?

Когда я приходил в ЦСКА, у нас с Игнашевичем такая же разница в возрасте была. Я к нему тоже обращался — Сергей или даже Серый. И Саша Анюков только теперь Геннадич, потому что тренером стал.

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ZjzoRe
ZjzoRe ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 15:05
как раз это и есть субординация: в команде все равны, а с тренерским штабом - по имени-отчеству
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:04
Хорошо, что не Жирик!
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:45
Как бы там не было Юрий заслужил своей игрой Уважение любого болельщика страны - России!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:02
Устроили панибратство, никакой субординации.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:01, ред.
А у вас и не в команде,а в стране всё по-эуропейски(без отчеств)-Васьки,Петьки да "пацаны"...Раньше хоть "мужики "были,а теперь и на пенсии-"пацаны".Так и играете.
Зовите уж Мистер(сэр,пан,господин)Юрий.
Кстати,а в чём тогда "уважительность" состоит-не ясно.Тема не раскрыта...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:55
- Юра, а ты Сталина видел?
- Надоели!))
bacek15
bacek15
вчера в 10:54
Пока выговоришь "Ва-лен-ти-ныч"-гол два раза забьют ))
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:48
Главное чтобы было уважение.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:41
Всё правильно.
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