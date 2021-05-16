Караваев рассказал об отношении молодых игроков к Жиркову

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев заявил, что в команде молодые игроки уважительно относятся к ветерану Юрию Жиркову.
Мы не называем его по отчеству, только Юра. В команде как можно по отчеству?
Когда я приходил в ЦСКА, у нас с Игнашевичем такая же разница в возрасте была. Я к нему тоже обращался — Сергей или даже Серый. И Саша Анюков только теперь Геннадич, потому что тренером стал.
Зовите уж Мистер(сэр,пан,господин)Юрий.
Кстати,а в чём тогда "уважительность" состоит-не ясно.Тема не раскрыта...
Зовите уж Мистер(сэр,пан,господин)Юрий.
Кстати,а в чём тогда "уважительность" состоит-не ясно.Тема не раскрыта...
- Надоели!))
- Надоели!))