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Созин: «У нас в стыки не могут команды пройти, а вы хотите РПЛ увеличить»

15 мая 2021, 18:15

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал отмену стыковых матчей.

Отсутствие стыков и проблемы команд со стадионами – это ответ всем, кто хочет увеличить лигу до 18 и даже 22 команд. А такие предложения были от специалистов, заслуженных тренеров, функционеров и даже политических деятелей! У нас в стыки не могут команды пройти, а вы хотите РПЛ увеличить. 18 команд можно сделать, когда у клубов появится инфраструктура.

Другое дело, что «Балтика» и «Торпедо» прошли лицензирование. Зачем отменять стыки, если после «Алании» и «Оренбурга» идут «Балтика» и «Торпедо»? Хотелось бы услышать ответ, почему так решили. Регламенты надо составлять перед сезоном, а не в мае! «Краснодар» до этого в РПЛ пускали просто так, а «Балтике» и «Торпедо» не дают стыки сыграть. Где логика?

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1viking17
1viking17 ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 09:36
Совершенно верно. И сделать так: первые места в ФНЛ разыгрывают путёвку между собой в ЛЧ, второе третье место разыгрывают две путёвке в ЛЕ, а в ПЛ первое место в ЛЧ, а 2-3 место в ЛЕ. Самый лучший расклад в Российском футболе.!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ironigor
Ironigor
15 мая в 19:31
Когда спортом начинают руководить чиновники не имеющие к спорту никакого отношения, а только руководствуются своими частными интересами , то вот мы попадаем туда куда нас и ведут, т.е в глубокое тёмное днище. Спасибо Горбачёву за СССР и отдельное спасибо Мудькообразным !!!
stanichnik
stanichnik
15 мая в 19:15, ред.
В апреле в Европе разразился нешуточный скандал по поводу образования футбольной Суперлиги, куда вход был только для избранных. Но ведь сейчас мы наблюдаем нечто похожее. В РПЛ могут "входить", но не отбираться по спортивным результатам, только те команды, которым повезло иметь в своём распоряжении комфортные футбольные стадионы и большие финансовые возможности. А условная "Чайка", будь она во сто крат успешнее Балтики или Нижнего Новгорода, никогда не попадёт в эту нашу "Суперлигу", потому что население села Песчанокопское, откуда эта команда, вместе с пенсионерами и несовершеннолетними едва дотягивает до десяти тысяч. И уж если Оренбург со своим стадионом не прошёл лицензирование, то Чайке и подавно ничего не светит. Может стоит Еримякину поискать Правду и Справедливость в УЕФА или повыше в арбитражном спортивном суде в Лозанне.
SHMEL258
SHMEL258
15 мая в 18:39
Вот теперь, когда получилась такая катавасия, нужно расставить все точки и запятые, чтобы впредь не было так грустно за этот бардак с переходом из одной в другую лигу.
hаrut
hаrut
15 мая в 18:35
Все сделано по русски и бестолково
Против ЦСКА
Против ЦСКА
15 мая в 18:34
РПЛ нужно сократить до восьми команд.
А ФНЛ организовать из двух равноценных групп.
BDA8181
BDA8181
15 мая в 18:30
Так сам же ответил))) Заслуженные!!!!Только чем заслужили,вопрос?!))) наверное как говорят в народе про женщин на дорогих машинах насосали ))))
ДСА
ДСА
15 мая в 18:16
До начала чемпионата надо определять кто не проходит выше точно, тогда и результаты будут другими.
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