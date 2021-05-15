Созин: «У нас в стыки не могут команды пройти, а вы хотите РПЛ увеличить»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал отмену стыковых матчей.
Отсутствие стыков и проблемы команд со стадионами – это ответ всем, кто хочет увеличить лигу до 18 и даже 22 команд. А такие предложения были от специалистов, заслуженных тренеров, функционеров и даже политических деятелей! У нас в стыки не могут команды пройти, а вы хотите РПЛ увеличить. 18 команд можно сделать, когда у клубов появится инфраструктура.
Другое дело, что «Балтика» и «Торпедо» прошли лицензирование. Зачем отменять стыки, если после «Алании» и «Оренбурга» идут «Балтика» и «Торпедо»? Хотелось бы услышать ответ, почему так решили. Регламенты надо составлять перед сезоном, а не в мае! «Краснодар» до этого в РПЛ пускали просто так, а «Балтике» и «Торпедо» не дают стыки сыграть. Где логика?