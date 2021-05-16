Губернатор Оренбургской области: «„Оренбург“ обязан играть в РПЛ»

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер считает, что «Оренбург» должен выступать в РПЛ.
Команда заняла 2-е место в ФНЛ, но не получила лицензию для РПЛ из-за вместимости стадиона.
Команда выиграла [в заключительном туре], вышла в РПЛ по спортивному принципу, ровно по тем правилам, которые предписаны. Это факт. Это видно, показано и по игре, и по таблице, и по тем критериям, которые заложены изначально.
Безусловно, мы обязаны играть в РПЛ, у нас есть команда, у нас все подтверждено с финансированием.
Я не знаю, какие могут быть вопросы к стадиону, этот стадион – один из лучших в стране и не только в стране. На многих стадионах с большей вместимостью, беговыми дорожками на самом деле близость к моменту, игроку очень сильно теряется, вот этот стадион очень комфортный, уютный, и все, что происходит на поле, ты абсолютно точно видишь.
Вообще странная позиция, странное решение, искренне надеюсь на понимание и здравый смысл, те требования, которые закладываются, иногда излишни.
Об этом по понятным причинам не говорят на Матч ТВ (сеть телеканалов Матч! входит в холдинг Газпром-Медиа), а если тема всплывает, то региональных "дочек" Газпрома называют "независимыми структурными подразделениями". И центральный офис не имеет на условный "Газпром добыча Оренбург" никакого влияния? Большие сомнения. Оренбург и Сочи в народе называют фарм-клубами, но для разбирательства нужно нечто большее. Но если однажды это "большее" появится, у нас может разразиться свой "кальчополи" со ссылками в низшие дивизионы клубов и пожизненным отстранением от футбола менеджеров. Так что в Зените играют с огнем.
Об этом по понятным причинам не говорят на Матч ТВ (сеть телеканалов Матч! входит в холдинг Газпром-Медиа), а если тема всплывает, то региональных "дочек" Газпрома называют "независимыми структурными подразделениями". И центральный офис не имеет на условный "Газпром добыча Оренбург" никакого влияния? Большие сомнения. Оренбург и Сочи в народе называют фарм-клубами, но для разбирательства нужно нечто большее. Но если однажды это "большее" появится, у нас может разразиться свой "кальчополи" со ссылками в низшие дивизионы клубов и пожизненным отстранением от футбола менеджеров. Так что в Зените играют с огнем.
Кстати про соринку в глазу этот тот же случай!
Кстати про соринку в глазу этот тот же случай!
Никто.
Он даже не футболист !
Никто.
Он даже не футболист !
Из 21 арбитра обслуживающих текущий сезон москвичей оказалось 4, а уроженцев СПБ - 6!!! В совокупности питерские обслужили 67 матчей!!!
Никогда такого не было и вот опять! © ))))
Из 21 арбитра обслуживающих текущий сезон москвичей оказалось 4, а уроженцев СПБ - 6!!! В совокупности питерские обслужили 67 матчей!!!
Никогда такого не было и вот опять! © ))))