ГлавнаяНовости

Губернатор Оренбургской области: «„Оренбург“ обязан играть в РПЛ»

вчера, 09:06

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер считает, что «Оренбург» должен выступать в РПЛ.

Команда заняла 2-е место в ФНЛ, но не получила лицензию для РПЛ из-за вместимости стадиона.

Команда выиграла [в заключительном туре], вышла в РПЛ по спортивному принципу, ровно по тем правилам, которые предписаны. Это факт. Это видно, показано и по игре, и по таблице, и по тем критериям, которые заложены изначально.

Безусловно, мы обязаны играть в РПЛ, у нас есть команда, у нас все подтверждено с финансированием.

Я не знаю, какие могут быть вопросы к стадиону, этот стадион – один из лучших в стране и не только в стране. На многих стадионах с большей вместимостью, беговыми дорожками на самом деле близость к моменту, игроку очень сильно теряется, вот этот стадион очень комфортный, уютный, и все, что происходит на поле, ты абсолютно точно видишь.

Вообще странная позиция, странное решение, искренне надеюсь на понимание и здравый смысл, те требования, которые закладываются, иногда излишни.

Все новости
«Бери перчатки и сам вставай в ворота». Овчинников — о конфликте с Сёминым
Сегодня, 23:12 Комментарии4
«Сладко-горький сезон». Крыховяк — о минувшем розыгрыше РПЛ
Сегодня, 22:45 ФотоКомментарии3
Игрок «Уфы»: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Не считал людьми»
Сегодня, 20:04 Комментарии18
Промес: «Слова Тедеско в перерыве матча с „Ахматом“ зацепили игроков»
Сегодня, 19:50 Комментарии11
Газизов: «Урунов возвращается в „Спартак“»
Сегодня, 19:31 Комментарии7
Дзюба: «Бесит, какие игроки „Спартака“ симулянты. Падают, кричат и визжат»
Сегодня, 18:17 Комментарии140
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
bsww
bsww
вчера в 14:30
А почему ВЫ не улучшили стадион, Вам дали в виде исключения добро на участие в РПЛ и Вы обязались провести реконструкцию. Прошло три года, а реконструкцию так и не начали. Нечего ныть, сами виноваты
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 14:03
Оренбург уже играл в Вышке, в чем сейчас проблема?
старина
старина ответ n272nm (раскрыть)
вчера в 12:43
Какие сказочки?Может ты еще начнешь утверждать,что и кони сливают Спартаку7Или динамики...Или Локо...Не сравнивай столичное дерби со своими подручными средствами
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:11
господин Губернатор если вы так считаете и хотите то отремонтируйте ваш стадион 50-х годов и будете играть хоть в АПЛ если туда попадёте смог же господин Галицкий сам на свои построить один из лучших стадионов в Европе не думаю что у вас не найдётся в Оренбурге спонсоров и ваших сбережений чтобы привести стадион в надлежащий порядок а то горлопанить мы все горазды сами то ходите на футбол????
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 11:55
Паслер не сможет, Миллер поможет
viv
viv ответ n272nm (раскрыть)
вчера в 11:50
Зенит, Сочи и Оренбург спонсируют структуры, в названиях которых есть Газпром.
Об этом по понятным причинам не говорят на Матч ТВ (сеть телеканалов Матч! входит в холдинг Газпром-Медиа), а если тема всплывает, то региональных "дочек" Газпрома называют "независимыми структурными подразделениями". И центральный офис не имеет на условный "Газпром добыча Оренбург" никакого влияния? Большие сомнения. Оренбург и Сочи в народе называют фарм-клубами, но для разбирательства нужно нечто большее. Но если однажды это "большее" появится, у нас может разразиться свой "кальчополи" со ссылками в низшие дивизионы клубов и пожизненным отстранением от футбола менеджеров. Так что в Зените играют с огнем.
bacek15
bacek15 ответ n272nm (раскрыть)
вчера в 11:40
Что касается Оренбурга, думаю тут дело не в заботе о болельщиках или фармах, а банально - в деньгах. РФС хочет больше получать от приезда Зенита, Спартака, ЦСКА. К тому же здесь накладывается "пожелание" оптимально использовать "наследие".
Baggio R.
Baggio R. ответ n272nm (раскрыть)
вчера в 11:33
Бедный Газпром, все ему Москва вредит) Регламент же приняли, когда ещё не известно было, что Оренбург выйдет. Алания Газпромом не спонсируется, но также не соответствует требованиям. А московские клубы были все сами по себе, а не зависили от другого и не имели общего спонсора. Все разговоры о фарм-клубах благодаря Зениту появились.
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 11:33
И тут же вмешалась другая вертикаль)...
Futurista
Futurista ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 11:28
В том то и дело, что Паслер тоже из газовых деятелей...у них везде свои люди расставлены)...
sv_1969
sv_1969 ответ n272nm (раскрыть)
вчера в 11:27
Вот ты наворотил со своими Вилковыми Дюковыми и Газпромом! У Вас ничего не торчит))) Ржу не могу!Я ни за кого не болею в нашем РПЛ , но Ваш пасквиль кроме смеха ничего не вызывает! Московских не защищаю!
Кстати про соринку в глазу этот тот же случай!
n272nm
n272nm ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 11:07
И слава богу. Давно пора навести порядок в судейском корпусе.
n272nm
n272nm ответ bacek15 (раскрыть)
вчера в 11:03
Я понимаю, когда Зениту завидуют провинциальные клубы. Это понятно, у этих команд нет таких денег и ресурсов, как у Зенита. Поэтом их недовольство вполне логично и обосновано. Но сопли и слезы московских команд у меня ничего кроме презрения и смеха не вызывают. Ослиные уши торчат во всю, ибо тот же Спартак люто завидует Зениту, так считает, что Газпром должен быть спонсором Спартака. У них до сих пор там разрыв шаблона. Можно еще пример привести. Хоккейный ЦСКА времен СССР был, практически, сборной СССР. Они забирали к себе в команду самых лучших. Именно поэтому это была великая хоккейная команда. Но то, каким образом это величие создавалось, мало кого волновало. А теперь появился Зенит, который вызывает лютые боли у Москвы. Вот Газпром, кроме Зенита спонсирует Оренбург. Казалось бы, можно было и эти бабки в Зенит вложить, но их вкладывают в Оренбург. В регионах тоже футбол любят. В Оренбурге живет больше полу миллиона человек. Они любят свою команду и хотя видеть ее выступления в ПЛ. Газпром спонсирует, ФК Оренбург честно выходит в ПЛ, но со стадионом беда. По справедливости, Оренбург должен играть в ПЛ, жители города заслужили футбольный праздник. Но тут прибегает Москва с воплями про фарм клуб Зенита. Москва, из которой в чемпионате участвует целых 4 команды, плюс Химки. Это, на минуточку, треть участников нашего чемпионата. И это все московское благолепие расписывает между собой очки. В следующем году у Спартака будет юбилей - 100 лет со дня основания. Мясу подгонят очков, можно не сомневаться. Про московское судейство можно не писать, в принципе. И это нам еще везет, ибо московских команд осталось не так много. Были времена. чемпионате играли Торпедо, ФК Москва, Спартак, ЦСКА, Локомотив, Динамо, Химки и можно еще раменский Сатурн добавить. Остальной России было очень интересно смотреть на этот московский междусобойчик, ага. И самое смешное, что никто про фарм клубы не вспоминал. Москва же у нас эталон честности. бугага.:))))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:03
Губаернатор кто ?
Никто.
Он даже не футболист !
Baggio R.
Baggio R. ответ 1viking17 (раскрыть)
вчера в 10:59
Норм, раньше вообще шесть было.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:58
Построй стадион на 10 000 болельщиков и играй спокойно.Или Императору республики пожалуйся,а уж он как решит...
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ n272nm (раскрыть)
вчера в 10:42, ред.
В РПЛ сейчас в какого судью не плюнь, он окажется из Питера!
Из 21 арбитра обслуживающих текущий сезон москвичей оказалось 4, а уроженцев СПБ - 6!!! В совокупности питерские обслужили 67 матчей!!!
Никогда такого не было и вот опять! © ))))
1viking17
1viking17 ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 10:41
А четыре московских - это не перебор?????????????????
bacek15
bacek15 ответ n272nm (раскрыть)
вчера в 10:41, ред.
К этому можно добавить административный ресурс столичных, участие менеджеров от клуба в различных структурах РФС и тд, а так же рекрутирование любого игрока из региона, тем самым ослабляя провинциальные футбольные команды.
1viking17
1viking17 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 10:38
Совершенно верное предложение. И как это в Москве не догадались. Впрочем, у них догадываться нечем, все догадки находятся в заднем месте.
n272nm
n272nm ответ старина (раскрыть)
вчера в 10:37, ред.
Это ты кому-нибудь другому сказки рассказывай. Про то расскажи, как московские команды очки расписывают. И про московское судейство заодно не забудь.
oncha
oncha
вчера в 10:35
Просто спартак боится еще одного принципиального соперника и все. В год столетия спартака Оренбург в РПЛ для спартака будет весомой помехой.
старина
старина ответ n272nm (раскрыть)
вчера в 10:33
    Cremen
    Cremen
    вчера в 10:33
    Футбол должен проходить на хороших стадионах, а они у нас есть.
    старина
    старина
    вчера в 10:30
    Зря видимо баба из Оренбурга прыгала перед своими хозяевами из газпрема в питере
    Liverpoolets
    Liverpoolets ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 10:29
    Разум против филиалов.
    berda2003
    berda2003
    вчера в 10:16
    паслер, звони миллеру - русские должны играть в рпл!
    n272nm
    n272nm ответ oFANATo (раскрыть)
    вчера в 10:13
    Москва каждый год устраивает междусобойчик. Четыре московские команды, к которым, иногда присоединяются всякие Химки. Это я еще про судей не говорю. Например, игру Зенит -Локомотив судил московский судья. Да, Зенит выиграл 6-1, но судейка все равно допускал ошибки в сторону московской команды, что не удивительно. А еще можно вспомнить матч Спартак-Химки, где арендованный у Спартака игрок Химок спецом удалился, получив прямую КК. Но в Москве все равно будут говорить об Оренбурге, забывая посмотреть в зеркало.
    Честный Зритель
    Честный Зритель
    вчера в 09:59
    Да никто не хочет видеть Оренбург не из-за стадиона а из-за того что это второй фарм Зенита будет...и Зенит уже считай +12 очков...это бред не нужны они...
    swed27
    swed27
    вчера в 09:51
    Решение Исполкома РФС можно и нужно обжаловать в Министерстве спорта
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100