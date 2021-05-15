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Моро: «В следующем сезоне мы прибавим и попадём в еврокубки»

15 мая 2021, 19:03
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Никола Моро поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ против ЦСКА.

В последних трёх матчах мы не добились нужного результата, так что в этой встрече мы должны сыграть ради болельщиков, ради клуба и добыть победу. Я хочу побеждать в каждой игре, так что мне легко находить мотивацию.

Мы должны были попадать в еврокубковую зону в этом году, но нам немного не повезло. В нескольких матчах мы были намного лучше соперника и должны были забивать, но в итоге проигрывали. У нас ещё очень молодая команда. Я уверен, что в следующем сезоне мы прибавим и попадём в еврокубки.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:17
Рано.Вскрытие покажет.
stanichnik
stanichnik
15 мая в 21:28
Успехи наших команд в Еврокубках в последние годы очень скромные, а точнее провальные, с такими результатами число команд от нашей страны может ещё сократится, а желающих туда отобраться увеличится. Пора уже становится полноценными делегатами на такие матчи, а для этого надо завоёвывать призы в РПЛ, которых заждались болельщики Динамо уже больше десяти лет, с 2008 года.
ABir
ABir
15 мая в 20:32
В этом сезоне тоже собирались в еврокубки, но не всегда возможности совпадают с желаниями. Правда через пару месяцев все можно будет опять начать с чистого листа
Храневец
Храневец
15 мая в 20:06
ОЧЕНЬ в это хочется верить ,но не всегда это получается .
ДСА
ДСА
15 мая в 19:43
Все прибавляют, а потом по полной отделываются.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 мая в 19:26
Желающих попасть в ЕК будет хоть отбавляй , так на счет "должны" - это не факт. Наверняка добавится Краснодар, еще кто то может прибавить, так что конкуренция будет очень , очень большая. И кто пробьется в ЕК - это загадка, разве что Зенит без проблем туда попадет, а остальным придется постараться.
Всем здоровья.
beefs
beefs
15 мая в 19:11
хочется верить, но не все сбывается...
STVA 1
STVA 1
15 мая в 19:10
Не надо загадывать
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 мая в 19:08
Ты бы лучьше не зарекался!
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