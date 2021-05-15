Моро: «В следующем сезоне мы прибавим и попадём в еврокубки»

Полузащитник «Динамо» поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ против ЦСКА .

В последних трёх матчах мы не добились нужного результата, так что в этой встрече мы должны сыграть ради болельщиков, ради клуба и добыть победу. Я хочу побеждать в каждой игре, так что мне легко находить мотивацию.

Мы должны были попадать в еврокубковую зону в этом году, но нам немного не повезло. В нескольких матчах мы были намного лучше соперника и должны были забивать, но в итоге проигрывали. У нас ещё очень молодая команда. Я уверен, что в следующем сезоне мы прибавим и попадём в еврокубки.