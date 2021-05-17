Газзаев: «Пиняев подходит „Барселоне“ по игре»

Бывший главный тренер ЦСКА прокомментировал слухи, что 16-летнего игрока «Чертаново» может подписать «Барселона».

Пиняев — это действительно очень талантливый, быстрый и не по годам одаренный футболист. Если он будет продолжать правильно развиваться, то у него будут очень хорошие перспективы. Сейчас Сергей должен очень ответственно относиться к тренировкам и играм. Не каждый день такие клубы обращают на него внимание, чтобы подписать контракт. «Химки» — это та команда, которая подходит Пиняеву. Это клуб Премьер-Лиги, который занял 8-е место и там есть возможность прогрессировать. Это хорошее временное решение для продолжения карьеры Сергея. Сейчас все зависит от него самого. Если он будет прогрессировать и развиваться, то у него появится возможность перейти в «Барселону». Тем более что по стилю и по манере игры он подходит испанской команде.