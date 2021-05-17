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Газзаев: «Пиняев подходит „Барселоне“ по игре»

17 мая 2021, 13:54

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал слухи, что 16-летнего игрока «Чертаново» Сергея Пиняева может подписать «Барселона».

Пиняев — это действительно очень талантливый, быстрый и не по годам одаренный футболист. Если он будет продолжать правильно развиваться, то у него будут очень хорошие перспективы. Сейчас Сергей должен очень ответственно относиться к тренировкам и играм. Не каждый день такие клубы обращают на него внимание, чтобы подписать контракт. «Химки» — это та команда, которая подходит Пиняеву. Это клуб Премьер-Лиги, который занял 8-е место и там есть возможность прогрессировать. Это хорошее временное решение для продолжения карьеры Сергея. Сейчас все зависит от него самого. Если он будет прогрессировать и развиваться, то у него появится возможность перейти в «Барселону». Тем более что по стилю и по манере игры он подходит испанской команде.

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Все комментарии
YVG
YVG
17 мая в 15:46
Газзаев тоже не подходит Госдуме, но он там сидит.
STVA 1
STVA 1
17 мая в 13:58
продолжать правильно развиваться
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1257601/gazzaev-valeriy-barselona
Это самые главные слова
beefs
beefs
17 мая в 13:56
а почему бы и нет, Зинченко же играет в МанСити...
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