ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

Дзюба – 4-й игрок в истории «Зенита», сделавший покер

17 мая 2021, 21:30

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба отметился уникальным достижением в истории петербургского клуба.

Дзюба стал четвертым игроком в истории «Зенита», которому удалось сделать покер. Форвард забил четыре гола в ворота «Тамбова» (5:1) в 30-м туре РПЛ и стал лучшим бомбардиром лиги в сезоне-2020/21.

До Дзюбы покер в составе «Зенита» оформляли лишь три футболиста – Александр Маркин (1976 год, в ворота «Арарата»), Юрий Герасимов (1981 год, в ворота «Торпедо» Кутаиси) и Александр Ерохин (2018 год, в ворота «СКА-Хабаровск»).

Все новости
«Венеция» впервые за 20 лет вышла в Серию А
Сегодня, 00:28 Комментарии4
Де Хеа пропустил 36 пенальти подряд
Вчера, 12:14 Комментарии9
Выдающаяся еврокубковая серия испанских клубов: выиграли все свои 20 финалов ЛЧ и ЛЕ за последние 20 лет 
Вчера, 11:59Александр Чистяков в блоге "Соккер" ХронографКомментарии13
Десять последних трофеев Лиги Европы выиграли представители двух стран
Вчера, 09:44 Комментарии11
СлухиВильярреал – самый малонаселённый город, чья команда выигрывала еврокубок
Вчера, 08:22 Комментарии13
Кавани — самый возрастной автор гола МЮ в финале еврокубков
26 мая Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 мая в 00:07
Игрочишко творит историю...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 мая в 23:38
Ерохин и Дзюба так и называют друг друга....
- Привет,Третий...
- Здравствуй,Четвёртый...
sir_Alex
sir_Alex
17 мая в 22:20
Настроил себя на покер правой рукой 😂😂😂
sv_1969
sv_1969
17 мая в 21:56
Зюба наше всёёёёёёёёёёёёёё)))
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
17 мая в 21:44
Примечательно что все 4 не являются воспитанниками Зенита!
mihaluch
mihaluch
17 мая в 21:42
Дзюба только что не кричал посторонись около ворот.
d_fincher
d_fincher
17 мая в 21:38
Ничего. В след сезона Сочи (Динамо-Спб) и Оренбург (Газовик-Газпром) помогут Дзюбе сделать еще два покера и два дубля.
Трезвый повар
Трезвый повар
17 мая в 21:35
Защитники и кипер Тамбова изо всех сил не мешали Дзюбе забить 4 гола и стать лучшим бомбардиром чемпионата. Особенно это хорошо было видно в третьем голе. Дзюба забил именно столько сколько не хватало для 1 места среди бомбардиров
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100