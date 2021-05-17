Дзюба – 4-й игрок в истории «Зенита», сделавший покер

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба отметился уникальным достижением в истории петербургского клуба.
Дзюба стал четвертым игроком в истории «Зенита», которому удалось сделать покер. Форвард забил четыре гола в ворота «Тамбова» (5:1) в 30-м туре РПЛ и стал лучшим бомбардиром лиги в сезоне-2020/21.
До Дзюбы покер в составе «Зенита» оформляли лишь три футболиста – Александр Маркин (1976 год, в ворота «Арарата»), Юрий Герасимов (1981 год, в ворота «Торпедо» Кутаиси) и Александр Ерохин (2018 год, в ворота «СКА-Хабаровск»).
- Привет,Третий...
- Здравствуй,Четвёртый...
- Привет,Третий...
- Здравствуй,Четвёртый...