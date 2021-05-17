Дзюба – 4-й игрок в истории «Зенита», сделавший покер

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17 мая 2021, 21:30

Нападающий «Зенита» отметился уникальным достижением в истории петербургского клуба.

Дзюба стал четвертым игроком в истории «Зенита», которому удалось сделать покер. Форвард забил четыре гола в ворота «Тамбова» (5:1) в 30-м туре РПЛ и стал лучшим бомбардиром лиги в сезоне-2020/21.