Нападающие «Зенита» Артём Дзюба и Сердар Азмун стали самыми результативными игроками Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.
Дзюба записал на свой счёт 20 голов, а Азмун — 19. На двоих форварды забили 39 мячей. Это больше, чем у 8 команд РПЛ («Тамбов», «Ротор», «Арсенал» Тула, «Уфа», «Урал», «Ахмат», «Ростов», «Химки»).
Он сдуется в следующем сезоне, как шарик, из которого выпустили воздух.
Он сдуется в следующем сезоне, как шарик, из которого выпустили воздух.
https://www.youtube.com/watch?v=qXa3YltEROc