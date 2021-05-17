ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

Половина команд РПЛ забила меньше, чем Дзюба и Азмун

17 мая 2021, 16:20

Нападающие «Зенита» Артём Дзюба и Сердар Азмун стали самыми результативными игроками Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.

Дзюба записал на свой счёт 20 голов, а Азмун — 19. На двоих форварды забили 39 мячей. Это больше, чем у 8 команд РПЛ («Тамбов», «Ротор», «Арсенал» Тула, «Уфа», «Урал», «Ахмат», «Ростов», «Химки»).

Все новости
«Венеция» впервые за 20 лет вышла в Серию А
Сегодня, 00:28 Комментарии4
Де Хеа пропустил 36 пенальти подряд
Вчера, 12:14 Комментарии9
Выдающаяся еврокубковая серия испанских клубов: выиграли все свои 20 финалов ЛЧ и ЛЕ за последние 20 лет 
Вчера, 11:59Александр Чистяков в блоге "Соккер" ХронографКомментарии13
Десять последних трофеев Лиги Европы выиграли представители двух стран
Вчера, 09:44 Комментарии11
СлухиВильярреал – самый малонаселённый город, чья команда выигрывала еврокубок
Вчера, 08:22 Комментарии13
Кавани — самый возрастной автор гола МЮ в финале еврокубков
26 мая Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Супервайзер
Супервайзер
17 мая в 19:27
Компания по реабилитации Дзюбы бесполезна. Все видят в нем мерзопакостную личность и очень среднего игрока, из которого Зенит пытается сделать национального героя только потому, что он предал Спартак.
Он сдуется в следующем сезоне, как шарик, из которого выпустили воздух.
Rattlehead
Rattlehead
17 мая в 18:07
Зато в ЛЧ на двоих забили втрое меньше Миранчука.
mihaluch
mihaluch
17 мая в 17:37
Дзюба плюс Азмун дали обязательство превысить свой рекорд.
Vik_ont25
Vik_ont25
17 мая в 17:25
Ух ты! Забили больше чем Протасов!!! Првда на двоих...
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
17 мая в 17:14
у Дзюбы на данный момент конкурентов нет
sv_1969
sv_1969 ответ berda2003 (раскрыть)
17 мая в 16:55
сие мне не ведомо)
berda2003
berda2003 ответ sv_1969 (раскрыть)
17 мая в 16:53
неужели в т.н. футбольной команде зенит нет НИ одного человека, которому стыдно.
Ironigor
Ironigor
17 мая в 16:48
Рон и Месси сейчас в шоке !!!
LOpp
LOpp
17 мая в 16:47
да да, вчера защитники Тамбова прям расступались перед дедпулом, явна дана была установка, чтобы герой нации стал лучшим бомбардиром чемпионата.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 мая в 16:41
Зенит стоит особняком. Есть Зенит с трубой большо-о-о-ого диаметра и все остальные.
LAISMEN
LAISMEN
17 мая в 16:40, ред.
Последние пять голов Дзюбы больше на цирк были похожи......26 игр 15 голов из низ 3 пенальти. А тут одна игра с лежачим Тамбовом сразу плюс пять ( сразу плюс 25 процентов).....ну прям космос Если бы еще один тайм сыграли бы можно было ему и штук десять позволить.
ДСА
ДСА
17 мая в 16:35
Потому у них и зарплата большая.
swed27
swed27
17 мая в 16:33
Интересная статистика
shlomo
shlomo
17 мая в 16:33
К сожалению ...это уровень нашего футбола...
sihafazatron
sihafazatron
17 мая в 16:24
Сергеев в одиночку забил больше)))
sv_1969
sv_1969
17 мая в 16:23
Началась пиар компания!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100