Мартинес: «Азар находится в лучшей за долгое время физической форме»

Главный тренер сборной Бельгии рассказал о физическом состоянии бельгийского полузащитника «Реала» .

Мне кажется, что сейчас Азар находится в лучших кондициях с медицинской точки зрения за долгое-долгое время, и мы очень рады этому. Думаю, он в очень неплохой физической форме.

Важно, чтобы Азар отлично завершил сезон в «Реале». В этом смысле мы очень рады тому, что в последние несколько недель он был в очень хороших кондициях. Он создаёт впечатление игрока, который может вернуться на самый лучший свой уровень в течение нескольких ближайших недель.