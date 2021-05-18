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Мартинес: «Азар находится в лучшей за долгое время физической форме»

18 мая 2021, 03:59

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о физическом состоянии бельгийского полузащитника «Реала» Эдена Азара.

Мне кажется, что сейчас Азар находится в лучших кондициях с медицинской точки зрения за долгое-долгое время, и мы очень рады этому. Думаю, он в очень неплохой физической форме.

Важно, чтобы Азар отлично завершил сезон в «Реале». В этом смысле мы очень рады тому, что в последние несколько недель он был в очень хороших кондициях. Он создаёт впечатление игрока, который может вернуться на самый лучший свой уровень в течение нескольких ближайших недель.

В последних матчах «Реала» Азар как правило выходил на замену во втором тайме. 30-летний бельгиец отличился голом в матче с «Севильей» (2:2) и результативной передачей в игре с «Гранадой» (4:1).

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
18 мая в 06:59
Только надолго ли его хватит?
1bear
1bear
18 мая в 04:25
ну дай то бог,хотя меня терзают смутные сомнения...
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