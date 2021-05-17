Агбонлахор — о Вернере: «„Челси“ нужно подписать топ-форварда»

Бывший футболист «Астон Виллы» считает, что нападающий не соответствует уровню «Челси».

Я пытался оправдать игру Вернера, поскольку это его первый сезон в Англии, но чем больше я вижу его, тем больше понимаю, что он принимает неправильные решения.

В истории «Челси» был Дидье Дрогба и другие отличные нападающие, поэтому им нужно купить топ-форварда, который будет забивать и проявлять себя в важных матчах.