ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2020/2021

Агбонлахор — о Вернере: «„Челси“ нужно подписать топ-форварда»

17 мая 2021, 10:23

Бывший футболист «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор считает, что нападающий Тимо Вернер не соответствует уровню «Челси».

Я пытался оправдать игру Вернера, поскольку это его первый сезон в Англии, но чем больше я вижу его, тем больше понимаю, что он принимает неправильные решения.

В истории «Челси» был Дидье Дрогба и другие отличные нападающие, поэтому им нужно купить топ-форварда, который будет забивать и проявлять себя в важных матчах.

Напомним, что «Челси» проявляет интерес к нападающему «Интера» Ромелу Лукаку, который уже выступал за лондонский клуб.

Все новости
Варан: «Странно видеть, как Зидан покидает „Реал“. Он великий тренер»
Сегодня, 04:30 Комментарии5
Гвардиола: «Никогда не тренировал игрока с таким потенциалом, как у Фодена»
Сегодня, 00:14 Комментарии6
Снейдер: «„Челси“ — фаворит финала Лиги чемпионов»
Вчера, 23:25 Комментарии6
Сабалета: «Трансфер Агуэро убедит Месси остаться в „Барселоне“»
Вчера, 22:18 Комментарии4
Фонсека: «Де Зерби — лучший выбор для „Шахтёра“»
Вчера, 21:03 Комментарии3
Агент Калиендо: «ПСЖ хочет объединить дуэт Роналду-Месси в Париже»
Вчера, 19:43 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
17 мая в 11:12
Дрогба был машиной, а Вернер футболист среднего звена .
Бубнин
Бубнин
17 мая в 11:11
Мимо Вернер: «„Челси“ нужно подписать топ-форварда».
ДСА
ДСА
17 мая в 10:39
Пока эту покупку следует признать ошибочной.
Loko best
Loko best
17 мая в 10:37
С одной стороны на 100% согласен с Габриэлем,но с другой,Вернер так пашет,что ему трудно притензии предъявить.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 мая в 10:31
Вернер имеет достаточно моментов, но реализация просто никакущая.
drug01
drug01
17 мая в 10:26
Форвард очень нужен
VeniaminS
VeniaminS
17 мая в 10:26
Нет путевого нападающего в Челси.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100