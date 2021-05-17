Кьеза рассказал, благодаря чему он добился прогресса

Нападающий «Ювентуса» рассказал о своем прогрессе в туринском клубе.

В спорте главное — стабильность в работе. Мои товарищи по команде описывают меня как щедрого игрока, а не как талантливого. Моя настоящая ценность в том, что я отдаю всего себя на тренировках каждый день.

Я много работал, чтобы стать тем, кем я являюсь сегодня. В детстве я видел более талантливых игроков, которые могли решить любую игру за секунду, но сталкивались с дальнейшим прогрессом.

Моя главная мысль — поднимать планку каждый день. И это моя особенность, которая изменила мою карьеру, приведя меня в «Ювентус», в один из лучших клубов мира.