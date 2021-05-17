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Кьеза рассказал, благодаря чему он добился прогресса

17 мая 2021, 16:44

Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза рассказал о своем прогрессе в туринском клубе.

В спорте главное — стабильность в работе. Мои товарищи по команде описывают меня как щедрого игрока, а не как талантливого. Моя настоящая ценность в том, что я отдаю всего себя на тренировках каждый день.

Я много работал, чтобы стать тем, кем я являюсь сегодня. В детстве я видел более талантливых игроков, которые могли решить любую игру за секунду, но сталкивались с дальнейшим прогрессом.

Моя главная мысль — поднимать планку каждый день. И это моя особенность, которая изменила мою карьеру, приведя меня в «Ювентус», в один из лучших клубов мира.

Ранее Федерико Кьеза поблагодарил главного тренера «Юве» Андреа Пирло за помощь и поддержку.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
17 мая в 21:32
Благодаря Роналду ты добился такого прогресса. Он показал тебе премер. Учись у него и дальше и тогда может тоже добьешся в футболе больших успехов как Рон.
ДАША Д
ДАША Д
17 мая в 17:45
Пил, пьет и будет пить.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
17 мая в 17:12
Давай трудись и дальше на благо клуба и главное не теряй голову!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 мая в 17:07
Сам себя не похвалишь никто не похвалит...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 мая в 16:48
Очень ценный игрок!
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