Крауч: «Джеррард займёт место Клоппа, когда вернётся в Англию»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» считает, что «шпорам» стоит рассмотреть вариант с назначением на должность нового главного тренера. Однако Крауч уверен, что Джеррард не согласится на эту работу.

Он будет выдающимся тренером, если бы я управлял «Тоттенхэмом», я был бы заинтересован в том, чтобы пригласить специалиста его уровня. Но могли бы вы представить, что Стивен Джеррард будет руководить кем-нибудь в Английской Премьер-Лиге, кроме «Ливерпуля»? Нет. Я тоже не могу. Когда Стивен вернется в Англию, он займёт место Юргена Клоппа. Я действительно не вижу других вариантов.