ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2020/2021

Крауч: «Джеррард займёт место Клоппа, когда вернётся в Англию»

17 мая 2021, 13:36

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» Питер Крауч считает, что «шпорам» стоит рассмотреть вариант с назначением Стивена Джеррарда на должность нового главного тренера. Однако Крауч уверен, что Джеррард не согласится на эту работу.

Он будет выдающимся тренером, если бы я управлял «Тоттенхэмом», я был бы заинтересован в том, чтобы пригласить специалиста его уровня. Но могли бы вы представить, что Стивен Джеррард будет руководить кем-нибудь в Английской Премьер-Лиге, кроме «Ливерпуля»? Нет. Я тоже не могу. Когда Стивен вернется в Англию, он займёт место Юргена Клоппа. Я действительно не вижу других вариантов.

Все новости
Варан: «Странно видеть, как Зидан покидает „Реал“. Он великий тренер»
Сегодня, 04:30 Комментарии5
Гвардиола: «Никогда не тренировал игрока с таким потенциалом, как у Фодена»
Сегодня, 00:14 Комментарии6
Снейдер: «„Челси“ — фаворит финала Лиги чемпионов»
Вчера, 23:25 Комментарии6
Сабалета: «Трансфер Агуэро убедит Месси остаться в „Барселоне“»
Вчера, 22:18 Комментарии4
Фонсека: «Де Зерби — лучший выбор для „Шахтёра“»
Вчера, 21:03 Комментарии3
Агент Калиендо: «ПСЖ хочет объединить дуэт Роналду-Месси в Париже»
Вчера, 19:43 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Hoyar
Hoyar
17 мая в 17:05
Пусть для начала пробует себя в клубе по проще в АПЛ - моё мнение.
ats
ats
17 мая в 15:05
Не все выдающиеся игроки становятся успешными тренерами, и наоборот - не все успешные тренеры были выдающимися игроками!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 мая в 14:48
Хочу посмотреть на это!
STVA 1
STVA 1
17 мая в 14:46
Шнобель английского розлива))))))
ЮЗИК
ЮЗИК
17 мая в 14:29
Со временем по-любому займёт
beefs
beefs
17 мая в 13:53
ну что же скоро увидим...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100